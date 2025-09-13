VaiOnline
Il confronto.
14 settembre 2025 alle 00:27

Regionali, Tajani punge la Lega 

Scintille e tensioni, da uno schieramento all’altro, nella campagna elettorale in vista delle regionali. Mentre Antonio Tajani punge la Lega («Non siamo certamente noi a rallentare, ci sono problemi che devono essere risolti da loro»), in Puglia la pace attesa tra Michele Emiliano e Antonio Decaro non c’è stata. «No all’uomo solo al comando», ha detto il governatore uscente riferendosi a Decaro che, per accettare di tornare da Bruxelles e correre come candidato presidente, ha chiesto e ottenuto che Emiliano ritirasse la sua candidatura a consigliere regionale. Lo stesso veto lo aveva posto all’ex governatore Nichi Vendola che però non ha fatto passi indietro.

«Sistema clientelare»

Intanto c’è da registrare un acceso diverbio tra il governatore della Sicilia Renato Schifani e il leader di Azione Carlo Calenda. La lite, che ha acceso un caso politico, è avvenuta alla convention Azzurra Libertà, la tre giorni dei Giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto. Schifani è andato su tutte le furie dopo le parole di Calenda, ospite dell’evento, e ha reagito rinunciando al suo intervento e abbandonando il meeting. «Calenda ha offeso la Sicilia, un comportamento assurdo da parte di un ospite», ha detto Schifani, che è anche presidente del consiglio nazionale di Forza Italia. La replica: «I siciliani sono vittime di un sistema clientelare, costoso e inefficiente, nato con lo statuto speciale».

Le carte sparigliate

Per restare in casa FI, Antonio Tajani spariglia le carte sulla legge elettorale. «Forse sarebbe meglio far sì che si lasciasse ai partiti la possibilità di correre indicando nel proprio leader la guida del Paese. Per come stanno le cose oggi, Giorgia Meloni sarebbe presidente del Consiglio ancora una volta. Però lasciamo libera la competizione». Il dossier nella maggioranza è ancora aperto. E alla scelta dei nomi (forse due civici) per Campania e Puglia si aggiunge la questione della Lombardia che FdI avrebbe rivendicato per sé dopo l’ok a un candidato leghista per il Veneto.

Le punzecchiature

In Puglia, dopo la stoccata di Emiliano, Antonio Decaro ha replicato: «Non credo di essere il prototipo dell’uomo solo al comando. Siamo in ritardo sulla costruzione del programma, quindi vado a continuare la fase di ascolto con la coalizione».

