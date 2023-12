Regionali, Tajani dà una mano a Solinas 

«Seguiremo la prassi, com’è giusto. E la prassi è ricandidare gli uscenti. A meno che un partito non decida di sostituirlo e proponga un nome alternativo. Per quanto ci riguarda non è così: confermiamo Cirio in Piemonte e Bardi in Basilicata». Ora, dopo queste dichiarazioni rilasciate al Messaggero dal presidente di Forza Italia Antonio Tajani, dopo che nei giorni scorsi anche Matteo Salvini (Lega) aveva insistito sulla ricandidatura in Sardegna dell’uscente Christian Solinas, l’unico dei tre leader a non aver parlato di elezioni Regionali è la presidente di FdI Giorgia Meloni. Che, probabilmente, manterrà il silenzio fino a dopo Natale. La premier – secondo quanto trapela – vorrebbe chiudere prima la partita della manovra nazionale, evitando in ogni modo che le decisioni sui candidati governatori possano avere contraccolpi sull’iter già complicato della legge di stabilità. Insomma, se FdI ha intenzione di indicare propri nomi per la Basilicata e la Sardegna, lo farà ufficialmente il più tardi possibile. Lasciando spazio a passi in avanti di Lega ed FI che, come è normale, cercano di conservare ciò che hanno.

Le voci di dimissioni

L’attesa, poi, è terreno fertile per le indiscrezioni più disparate: ieri, per esempio, circolava quella su dimissioni immediate di Solinas motivate dall’obiettivo di prendere in contropiede chi non rema a favore della sua candidatura. Voci smentite da fonti vicine alla presidenza. Il presidente sarebbe indirizzato a fissare il voto per il 25 febbraio o per il 3 marzo. Se proprio volesse anticipare i tempi, sceglierebbe il 28 gennaio, prima data utile per legge.

Sulla questione degli uscenti, per altro, si era espresso nelle settimane scorse uno degli uomini più vicini a Meloni in questo momento, il ministro Francesco Lollobrigida. «La regola non esiste, FdI è diventato il primo partito d’Italia e non intende presentarsi al voto di marzo con un solo candidato (l’uscente Marsilio in Abruzzo) anche perché il partito ha dimostrato la sua disponibilità rinunciando alla ricandidatura di Musumeci in Sicilia».

La linea azzurra

Al Messaggero, però, Tajani ha sottolineato che «non c’è bisogno di riequilibrare i rapporti di forza con FdI che ha tanti ministri e bravi presidenti di Regione. Non credo sia il momento di riaprire polemiche o cominciarle». Ma, ha aggiunto, «se poi un partito decide di rinunciare per qualunque motivo a una Regione, questo è un altro discorso». La posizione del coordinatore azzurro è una buona notizia per Solinas? Sì perché il tema della riconferma degli uscenti sta diventando dirimente. Le parole di Tajani dimostrano anche che la Basilicata governata da Vito Bardi è lo snodo negli equilibri tra i tre partiti in vista del voto in cinque regioni. Il partito di Meloni preme perché il candidato non sia Bardi, ma un uomo di FdI o della Lega che, in questo caso, avrebbe meno forza per rivendicare un Solinas bis nell’Isola. Salvini, da parte sua, non perde occasione per rilanciare la candidatura del segretario sardista, forse anche per preservare l’alleanza col Psd’Az che, soprattutto con liste unitarie, permetterebbe alla Lega di non perdere troppo consenso in Sardegna.

Via dalla Lega

I segnali, tuttavia, non sono buoni. Ieri ha deciso di lasciare il partito il sindaco di Illorai Tittino Sebastiano Cau, unico primo cittadino del Carroccio nell’Isola. «Una decisione irrevocabile», ha scritto nella lettera di dimissioni inviata a Salvini, «perché è venuta meno quella fiducia nei rapporti interistituzionali, indispensabili per l’esercizio del mio mandato». Cau è sindaco dal 2019 e ha spiegato di essere stato «lasciato solo da esponenti del partito che, a parole, il giorno del mio insediamento erano al mio fianco». Parla di Eugenio Zoffili, il deputato ed ex coordinatore regionale della Lega che «nel giorno del mio giuramento disse che per Illorai si sarebbe fatto un progetto pilota, ma ad oggi non ho visto né il progetto, né il pilota».

Riformatori, si parte

Oggi, intanto, è in programma il terzo appuntamento del tavolo regionale del centrodestra. Si parla ancora di programma. Proprio ai temi, ieri a Oristano, hanno dedicato l’apertura della campagna elettorale i Riformatori, in particolare «alle leve su cui spingere per uno sviluppo duraturo dell’Isola», ha spiegato Franco Meloni, coordinatore delle proposte tematiche. «Questo impegno», ha detto il coordinatore del partito Aldo Salaris, «ci qualifica come forza fondamentale della coalizione».

