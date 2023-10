Regionali, Solinas aspetta le scelte di Roma 

A Roma il problema della ricandidatura di Christian Solinas non si pone. «È come se fosse fuori dai giochi», si sbilanciano esponenti del centrodestra che hanno modo di interloquire con i vertici di Forza Italia, FdI e Lega. Tra i corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama si parla poco di regionali e meno di Sardegna. Quando se ne parla, il governatore uscente non sembra rientrare nei piani delle forze politiche interessate. Che, va ricordato, all’ultimo confronto del 6 ottobre avevano ufficialmente confermato due presidenti (Cirio di FI per il Piemonte e Marsilio di FdI per l’Abruzzo) e parlato di approfondimenti da fare per la Basilicata e la Sardegna. Solinas, nel frattempo, ha fatto la sua mossa riunendo la base del partito alla Fiera di Cagliari. Duemila presenze al Pala Congressi sono una carta importante che il segretario sardista può far valere a Roma. D’altra parte, cosa si dice nei palazzi romani conta perché la dimensione delle trattative sul prossimo candidato del centrodestra è ormai solo nazionale.

L’alternativa

Se il tavolo, per il momento, dice no a un Solinas bis, il problema è trovare un’alternativa accettabile. FdI propone il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, Forza Italia ha fatto i nomi del deputato Pietro Pittalis e della consigliera Alessandra Zedda. La quadra, tuttavia, non sembra a portata di mano. Una decisione definitiva potrebbe arrivare a metà della prossima settimana, anche se ieri si è ipotizzata una riunione del tavolo già sabato. I dubbi riguardano le capacità di Truzzu di attrarre sufficiente consenso, mentre agli azzurri – che governano o hanno già l’opzione per altre regioni - difficilmente sarà data la possibilità di esprimere il candidato per la Sardegna. Forte di queste incertezze, Solinas potrebbe cercare di rientrare nella partita. Tra l’altro – è una delle ultime indiscrezioni trapelate – la sua eventuale sostituzione sarebbe funzionale a chi nel Psd’Az (si parla dell’assessore al Turismo Gianni Chessa) ha ambizioni su Cagliari. Di certo non ci sarà un candidato sindaco dei Quattro Mori se Solinas correrà di nuovo per la Regione. Il tavolo romano dovrà anche tenere conto delle decisioni che il Psd’Az prenderà se il leader sardista non sarà ricandidato: il 28 ottobre è in programma il Consiglio nazionale del partito che potrebbe anche optare per una corsa in solitaria.

Campo largo

Centrosinistra e M5S continuano a riunirsi a livello locale, ma anche in questo caso c’è chi giura che, in ogni caso, le trattative sul candidato convergenti sulla deputata pentastellata Alessandra Todde sono già chiuse da tempo. Ad ogni modo, ieri il tavolo politico ha definito i criteri finali per arrivare a sintesi su un nome. Criteri di merito e di metodo, frutto di proposte emendative presentate all’ultima riunione del campo largo. Tra le capacità che la futura guida della coalizione dovrà avere ci sono quella «di attuare il programma di governo», di «tenere uniti i partiti e i movimenti che sottoscriveranno il programma di coalizione».

Spazio alle rivendicazioni indipendentiste, con i requisiti di «saper rappresentare e difendere il diritto all'autodeterminazione del popolo sardo» e di «rappresentarlo anche in termini di contrapposizione negoziale con governo, partiti nazionali e Unione Europea». Sarà valutata anche «l'esperienza politica e di governo maturata dal candidato in tutti i livelli istituzionali». Sul piano del metodo, è stato sottoscritta la regola per cui «ogni partito e movimento potrà proporre un proprio candidato che sia tra i propri iscritti o che sia espressione della società civile». E infine, per la scelta «si terrà conto del peso elettorale conseguito alle elezioni amministrative, politiche e regionali e della capacità di presentare proprie liste alle elezioni del 2024».

