Regionali, Secci annuncia: «Scendo in campo» 

Le elezioni regionali irrompono anche nel Consiglio comunale di Sestu. Tra i candidati per un posto nell’assemblea di via Roma c’è infatti anche la sindaca Paola Secci, il cui incarico è in scadenza nel 2025, che ieri ha annunciato sui social di essere in corsa coi Riformatori. Ma non è l’unica protagonista della politica sestese in campo: in lizza anche Michela Mura, capogruppo del Pd, e Francesco Serra della lista civica Sestu Domani, che cambia schieramento per correre con Sardegna al Centro 20Venti. Resta da capire se e quando, in caso di elezione della prima cittadina (i due ruoli sono incompatibili), si andrà al voto in Comune.

La sindaca

«Mi è stato chiesto di mettermi al servizio degli interessi della comunità regionale nei Riformatori Sardi», l’annuncio della prima cittadina, «mettendo a disposizione le competenze e l’esperienza di sindaca e presidente del Cal: servono donne e uomini che sappiano ascoltare, con consapevolezza delle difficoltà dei sardi, esperienza di amministrazione, dei problemi di famiglie, imprese, agricoltura, commercio, scuola, formazione, sport e professioni. Dobbiamo continuare ad impegnarci per il benessere di tutti». Poi ricorda: «La porta degli uffici del Comune e del mio è rimasta aperta ad ascoltare critiche, bisogni, esigenze, suggerimenti». E conclude ringraziando tutti: «Il mio mandato volge al termine, non è più prorogabile, ed ho deciso che forse potrò esser utile alla nostra comunità e ai territori anche in Consiglio Regionale».

La capogruppo Pd

Sull’altra sponda è pronta per il salto dal Comune alla Regione anche Michela Mura, che deciderà col partito se restare anche consigliera Comunale in caso di elezione: «Mi metto a disposizione perché condivido un programma che mette al centro sanità, trasporti, istruzione e lavoro – spiega -. Ambiti strettamente interconnessi che necessitano di programmazione, organizzazione, gestione e investimenti; ma anche di persone competenti per individuare soluzioni, e cogliere le opportunità, capaci di spendere le risorse, empatiche rispetto ai problemi quotidiani dei sardi. Cose mancate totalmente in questi ultimi cinque anni. Formazione, esperienze lavorative, ruoli politici e amministrativi ricoperti in qualità di assessore e consigliere comunale, mi hanno portato ad occuparmi in particolare di istruzione ed edilizia scolastica, turismo, cultura, mobilità, ambiente. Su questi temi il mio impegno continuerà».

Al centro

In corsa anche Francesco Serra che spiega: «Ho sempre appoggiato i valori cristiano democratici e moderati e ho sempre creduto che la politica fosse un modo per stare vicino alla gente. L'esperienza che da oltre 13 anni ho maturato è stata molto formativa e da circa 3 anni mi ha portato a condividere i principi del gruppo Sardegna al Centro Venti 20, grazie anche all'amicizia con Stefano Tunis. Ho voglia di mettermi in gioco con interventi condivisi con le comunità territoriali coinvolgendo tutti i settori».

