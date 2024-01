Regionali, record di candidati in paese 

Sette isilesi in corsa per le prossime elezioni regionali. Quasi un record per un paese di 2500 e come nel 2005, ma per le Provinciali. Quattro uomini e tre donne che hanno un obbiettivo comune, quello di dare voce al proprio paese e al territorio pur arrivando da esperienze diverse e pur sostenendo progetti diversi. Con la candidata governatrice Alessandra Todde ci saranno Valerio Doa (ex sindaco di Isili e avvocato), Enrico Melis (attuale vice sindaco) e Loredana Pintus psicologa; con il candidato presidente del centrodestra Paolo Truzzu sono schierati Giorgio Piras (impiegato di banca in pensione) e Rita Orgiu (consulente al monitoraggio fondi europei); a sostenere l’aspirante governatore Renato Soru invece l’imprenditrice Gianna Orgiu; al fianco della candidata presidente Lucia Chessa c’è Luigi Pisci, libraio ed ex presidente del Comitato Sanità Bene Comune. Alcuni con un’esperienza politica alle spalle, altri neofiti.

In corsa

«Non bisogna soffermarsi sul numero», dice Gianna Orgiu, «c’è una prospettiva più profonda, io sono un’imprenditrice, so che l’impegno paga, ho riflettuta tanto e voglio contribuire al cambiamento, tuttavia è importante promuovere la partecipazione a tutte le elezioni per garantire una rappresentanza equilibrata».

«La mia candidatura», ha detto Valerio Doa, «nasce in seno ad un progetto condiviso con altri, niente di improvvisato, si è arrivati alla condivisione di una visione della nostra terra attraverso gli occhi di chi la vive quotidianamente e credo che chiunque ha voglia e competenza per ricoprire questo ruolo abbia diritto a proporre la sua candidatura».

Alla sua prima esperienza politica anche Loredana Pintus: «Il partito socialista è sempre stato vicino agli “ultimi” e questo rispecchia i miei ideali, il mio ruolo sociale e professionale. Il fatto che siamo tanti è un bel segnale, vuol dire che il territorio ha un ruolo importante, spero di poter dare un contributo reale».

Non è d’accordo Rita Orgiu: «Sette candidati è evidentemente un numero notevole che invita a ragionare sulla necessità di maggiore coesione, si arriverà ad una frammentazione delle preferenze che renderà più complicato l’obbiettivo a tutti, ma le tre liste alle ultime comunali significano presenza, interesse e partecipazione».

Preferisce parlare in termine di democrazia Luigi Pisci: «Sette candidati, il sale della democrazia, non essendoci una cabina di regia si è arrivati a questo, ma poteva anche accadere che non ci fosse nessuno. L’importante è la qualità delle proposte politiche, la qualità dell’azione politica espressa in questi anni davanti a grossi problemi da risolvere».

Più critico sui numeri il vice sindaco Enrico Melis: «Il paese dovrà guardare a chi ha fatto politica, a chi ha lavorato senza interessi personali, si è esposto politicamente, coerente con ciò che ha detto, non ci si può inventare politici con il rischio di togliere voti a chi potrebbe fare qualcosa».

