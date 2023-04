Regionali, Peru e Tunis accendono il centrodestra 

Ieri ha aperto la convention il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia): «Questa sala è la dimostrazione che il centrodestra è in salute. Servono la capacità di mettere assieme le forze che fanno parte del nostro mondo (destra, centro e di ispirazione sardista), e poi un’idea e un progetto. Per costruirlo siamo necessari tutti».

«Il progetto è di costruire la prossima proposta per le regionali dai territori e da chi li amministra, e da chi in questi anni si è guadagnato il titolo di padre delle proprie comunità», spiega Tunis, «oggi loro meritano di diventare quelli che amministreranno la Regione, noi gli stiamo solo costruendo lo strumento». E cioè, «un soggetto civico tradizionale che va al di là dei partiti tradizionali». Ma che si posiziona pur sempre nello schieramento del centrodestra. «Il nostro movimento rende protagonisti i cittadini e i territori», dice Peru, «e nasce per dare una prospettiva lunga alla Sardegna. Spero che avrà un percorso parallelo con tutte le forze centriste». Sul candidato presidente, «i sardi sono maturi per fare una scelta in Sardegna, noi non sediamo ai tavoli romani». E Tunis: «Siamo una realtà del centrodestra e daremo un contributo sulla scelta del candidato governatore».

La campagna per le regionali è iniziata dieci mesi prima del voto. Merito di Antonello Peru e Stefano Tunis che, nell’arco di dodici ore, prima a Sassari e ieri alla Fiera a Cagliari, hanno presentato il nuovo simbolo che li unisce: Sardegna al centro 20Venti. Decine gli amministratori coinvolti e sale piene in occasione delle due convention di venerdì sera e ieri mattina.

La campagna per le regionali è iniziata dieci mesi prima del voto. Merito di Antonello Peru e Stefano Tunis che, nell’arco di dodici ore, prima a Sassari e ieri alla Fiera a Cagliari, hanno presentato il nuovo simbolo che li unisce: Sardegna al centro 20Venti. Decine gli amministratori coinvolti e sale piene in occasione delle due convention di venerdì sera e ieri mattina.

Il progetto

«Centrodestra in salute»

Tanta Forza Italia alla Fiera: il deputato Pietro Pittalis, i consiglieri Giuseppe Talanas e Marco Tedde. Mancavano invece Alessandra Zedda e il coordinatore regionale Ugo Cappellacci. C’era invece l’ex senatore Emilio Floris. Oltre al sindaco, FdI era rappresentata dal capogruppo Fausto Piga. Per l’Udc era in prima fila la consigliera Alice Aroni. Un solo esponente del Psd’Az seduto nelle ultime file: il presidente della commissione Bilancio Stefano Schirru. La Lega ha invece dato forfaif, mentre per i Riformatori c’era Michele Cossa. Presente anche l'assessora all’Industria Anita Pili. Come annunciato, ha partecipato Giuseppe Luigi Cucca (Azione), ma a titolo personale. Nelle prime file anche l’ex M5S Mario Puddu (candidato sindaco ad Assemini). Dei membri dell’opposizione, ha accettato l’invito Cesare Moriconi (Pd), protagonista di una tavola rotonda con Pittalis e Cucca: «Purtroppo il confronto è diventato un piccolo siparietto con qualche minuto a testa», ha dichiarato il dem dopo il convegno. (ro. mu.)

