Regionali, nuovo appello dai Progressisti 

Mentre le coalizioni studiano come presentarsi alle Regionali (e il centrosinistra cerca ancora di suturare le proprie ferite), la Giunta avvia la fase preparatoria del voto, ridefinendo i seggi che spettano a ciascuna circoscrizione elettorale. Si tratta in realtà di mere operazioni matematiche, legate alla popolazione delle varie aree dell’Isola, e comunque rispetto al passato in realtà non ci sono grandi differenze. La vera novità, in effetti, è che le tabelle regionali confermano il calo continuo dei residenti in Sardegna: oltre 73mila in meno in cinque anni.

Il documento

La cifra si ricava dalla delibera che suddivide i seggi in base ai dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2022: la popolazione complessiva arriva a 1.575.028 anime, nell’analoga delibera del 2018 erano 1.648.176. Che il totale dei sardi fosse sceso sotto il milione e 600mila era noto, ma colpisce vedere rappresentato tutto insieme un calo (di 73.148 individui) che corrisponde al 4,4 per cento nel ciclo quinquennale.

Meno significativi gli spostamenti tra le circoscrizioni , che infatti confermano la quota di seggi assegnata nel 2018 (anche se poi le affluenze potrebbero determinare variazioni). Cagliari sarà naturalmente la più rappresentata con 20 consiglieri sui 60 complessivi, seguita da Sassari con 12. Nuoro, Oristano e la Gallura ne avranno 6 per ciascuna, 4 saranno gli eletti nel Sulcis, 3 nel Medio Campidano e 2 in Ogliastra. Il totale fa 59 perché il sessantesimo consigliere sarà il presidente della Regione. Nell’assemblea troverà posto però anche il secondo arrivato tra i candidati governatori, e anche questo potrà incidere sul numero di eletti in ogni circoscrizione.

Le candidature

Di sicuro resta ancora il dubbio su quanti saranno a contendersi la presidenza della Regione: al momento, oltre al candidato del centrodestra (che sia l’uscente Christian Solinas o qualcun altro), sono in pista due nomi entrambi di centrosinistra: Alessandra Todde per il Campo largo e Renato Soru per la coalizione che unisce Progetto Sardegna, Progressisti, Liberu, +Europa, Upc e alcuni movimenti civici. Ma, a parte che potrebbero profilarsi candidature ulteriori (per esempio dal mondo indipendentista), c’è chi ancora non ritiene insanabile la frattura a sinistra.

In particolare non si rassegnano i Progressisti: ieri il capogruppo in Consiglio regionale, Francesco Agus, ha rinnovato l’appello per una ricomposizione: «C’è lo spazio per ricucire tra Soru e Todde, e ci sono anche i tempi». Di sicuro «c’è da parte nostra tutta la buona volontà perché ciò avvenga». Il partito guidato da Massimo Zedda aveva più volte invocato le primarie (o comunque qualche forma di consultazione della base) per scegliere il candidato presidente. «Ora però serve un disarmo anche da chi reagisce alle nostre richieste alzando sempre nuovi steccati», prosegue Agus: «Il metodo per il dialogo ha delle regole, a oggi vedo una rigidità che non porta da nessuna parte». E pazienza se sabato Todde aprirà la campagna elettorale: le esperienze delle Politiche e della Sicilia (ma anche le “parlamentarie” convocate dieci anni fa dal Pd in extremis) mostrano che «tutto può ancora succedere: anche che quel che oggi è diviso si ricomponga. Noi lavoriamo per questo».

