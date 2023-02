Regionali, nel M5S spunta Desirè Manca 

L’inchiesta per corruzione in cui è coinvolto anche il governatore non ferma le grandi manovre in vista delle regionali del 2024. Come è normale, nel centrodestra sono in ribasso le quotazioni di una ricandidatura di Christian Solinas, mentre sono in crescita quelle di un nome legato a Fratelli d’Italia.

Il partito di Giorgia Meloni potrebbe puntare sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu o optare per una figura manageriale che ha sempre dimostrato grande prontezza nella risoluzione di problemi: qualcuno come l’attuale consulente della ministra del Lavoro Calderone, Massimo Temussi. Per lo schieramento opposto, un passaggio fondamentale saranno le primarie del Pd del 26 febbraio: chi uscirà vincitore avrà il pallino in mano, in pratica l’onere di costruire la coalizione che si presenterà alle elezioni. Giuseppe Meloni o Piero Comandini dovranno essere pronti a venire a patti con il Movimento Cinquestelle che, come condizione, potrebbe chiedere di occupare la casella del candidato alla presidenza.

Tra i nomi papabili, negli ultimi giorni rimbalza con insistenza quello di Desirè Manca, la consigliera regionale sassarese molto legata al senatore (anche lui sassarese) Ettore Licheri. In realtà proprio Licheri sembrava in corsa per la presidenza, ma i ben informati sostengono che preferirebbe continuare il suo lavoro a Palazzo Madama.

