Regionali, Luca Saba è il nome dei centristi per il voto di febbraio 

L’avevano annunciato e ora son passati ai fatti. I partiti del grande centro hanno un candidato, individuato ieri durante una riunione nel palazzo del Consiglio regionale. «La persona designata ha accettato con riserva e ha assicurato che confermerà la disponibilità nei prossimi giorni», hanno fatto sapere in una nota successiva al vertice, «contestualmente verrà chiesto ai partiti che compongono il centrodestra di convocare un incontro urgente di coalizione da fare non oltre il 27 dicembre prossimo. In quella sede proporremo il nome agli alleati per aprire finalmente il confronto con i sardi». Il nome che proporranno è quello del direttore regionale di Coldiretti Luca Saba. Nelle settimane scorse si era parlato di Saba anche come candidato direttamente proposto da FdI. Un’indiscrezione mai confermata, e comunque incompatibile con la volontà del partito di Giorgia Meloni di indicare solo figure della politica. Al tavolo hanno partecipato Antonello Peru e Stefano Tunis di Sardegna al Centro 20Venti, Giuseppe Luigi Cucca e Franco Stara di Azione, Giovanni Satta e Franco Mula di Alleanza Sardegna, Attilio Dedoni della Dc, Marcella Sotgiu di Noi Moderati. (ro. mu.)

