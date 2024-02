Regionali, l’esercito dei debuttanti 

Nell’esercito dei 148 candidati oristanesi che si presentano nelle 25 liste per le elezioni regionali di domenica (sei i seggi da assegnare), non ci sono solo amministratori pubblici (o ex) ma anche “volti nuovi”. E tra questi tra i più numerosi sono medici e avvocati.

Camici bianchi e toghe

«Ci può essere una legittima ambizione personale - afferma il presidente dell’Ordine dei medici, Antonio Sulis - ma credo che tutti siano animati dalla volontà di portare nelle sedi decisionali le istanze dei cittadini con i quali quotidianamente si interfacciano soprattutto sulle problematiche sociali e dell’assistenza. Nella speranza che siano ascoltati».

«Già nei primi parlamenti unitari i più numerosi erano gli avvocati – sottolinea invece il presidente dell’Ordine, Enrico Meloni – Ancora oggi, come nelle precedenti legislature, gli avvocati sono la categoria più numerosa, non inferiore al 20%. Dal mio punto di vista è frutto di diversi fattori: formazione, naturale attitudine ad interloquire con l’apparato giuridico, inteso in senso lato, nonché legittima ambizione».

In campo

Scorrendo i nomi dei candidati molti sono in campo per puro spirito di appartenenza al movimento politico. Ed allora, escludendo consiglieri regionali uscenti, sindaci, assessori, consiglieri provinciali e comunali presenti e passati, ecco chi sono tutti gli altri candidati, partito per partito.

Presidente Todde

Nel Pd, tutte le donne non hanno mai ricoperto ruoli istituzionali: Monica Pais è veterinaria, Sofia Demartis dipendente di Forestas, Roberta Pili avvocato. Nel M5S Stefano Cuccu è un agente di commercio, David Deidda opera nella grande distribuzione, Emanuela Pes è consulente del lavoro mentre Elena Chessa è un medico. In “Orizzonte Comune” c’è il mobiliere Gianfranco Secci, le insegnanti Gavina Dettori e Iole Paglierino. Nel gruppo “Uniti per Alessandra Todde” l’avvocato Ennio Masu, la giornalista Elisabetta Sanna, gli insegnanti Antonio Farina, Angela Carlo Solinas e Maria Gioia Spano. Nei Progressisti l’infermiera Angela Pulis, la mediatrice culturale Shkanely Ramos, l’architetto Francesca Mereu, il libero professionista Patrick Mannu. Per Demos con la pedagogista Margherita Angioni in campo i pensionati Francesco Carta, Doris Else Hegmanns, Gonario Portas. Sinistra futura schiera il docente-imprenditore Alberto Marceddu, la dipendente pubblica Sonia Floris. Nel Psi-sardi in Europa la cuoca Antonella Fadda, l’impiegata Monica Solinas, il consulente energetico Marco Camusso, il commerciante Alessandro Fattaccio, l’insegnante Maria Giovanna Arba. Alleanza verdi sinistra propone la digital manager Vitalia Zucca e l’imprenditrice Giusi Steri. Fortza Paris schiera l’autista Luciana Cancedda, l’agente di commercio Bruno Piras e la promoter Valentina Pilliu.

Presidente Truzzu

Svolgono o hanno svolto ruoli istituzionali tutti i candidati di Fratelli d’Italia e Riformatori sardi. In Forza Italia l’assistente sanitaria Antonella Della Ventura, l’archeologa Anna Paola Delogu, l’agronomo Pietro Murgia e l’opinionista ex miss mamma Rosa Deriu. Il Psd’Az propone la cardiologa Federica Lepori, la Dc di Rotondi conta sulla disoccupata Danila Rosa Sanna, la dirigente d'azienda Elisa Cubadda, l'imprenditore Giovanni Porcu, l'operatore portuale Marco Cau, il gestore di servizi Stefania Atzei. Nell’Udc la ginecologa Francesca Campus e l’operatrice sociale Maria Vitalia Lobina. Alleanza Sardegna schiera il consulente William Marras, l’ingegnere Eloisa Siddi, l’avvocato Claretta Boassa. Per Sardegna al centro 20/20 i dipendenti pubblici e sindacalisti Daniele Rocchi e Marco Efisio Pisanu, l’avvocato Alessandra Borrodde. Nella Lega l’imprenditore agricolo Ferruccio Diana, l’agente di commercio Emanuela Rossi, l’avvocato Cecilia Fa, il funzionario della Finanza Mario Pilloni, il geometra Alessandro Chergia, l’insegnante Anna Maria Gabriella Fadda.

Presidente Soru

Azione Più Europa presenta l’universitaria Erica Atzei, il commerciante Antonio Alfio Pirastu, la casalinga Arianna Pinna e la farmacista Giovanna Maira. Con Liberu l’operatore sanitario Simone Manca, la commerciante Antonella Miloss, l’assistente alla persona Patrizia Fonnnesu, l’artigiano Diego Saderi. Rifondazione Comunista propone i pensionati Sergio Cogato e Tore Meli, l’impiegata Alessia Spahiu, la casalinga Elisa Contu. Vota Sardigna candida l’operatrice culturale Cristiana Cacciapaglia, l’allevatore Franco Bussu, il consulente del lavoro Marco Contu, l’insegnante Simona Putzolu, l’imprenditrice turistica Anna Piredda. Progetto Sardegna schiera l’imprenditrice Daniela Saddi, l’avvocato Gianfranco Siuni, la commercialista Maria Laura Poddighe.

Presidente Chessa

Nella lista Sardigna –Resiste figurano Massimo Contini impiegato, Teresa Chessa avvocato, Pina Carta insegnante.

