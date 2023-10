Regionali, le coalizioni prendono tempo  

Gli schieramenti non si sono messi d’accordo ma dovrebbero individuare il candidato governatore negli stessi giorni. Entro il mese di ottobre, se non prima. Il centrosinistra e M5S stanno lavorando sul programma, si sono riuniti anche ieri pomeriggio con quest’obiettivo; il centrodestra è in attesa del secondo appuntamento del tavolo nazionale, forse quello decisivo.

Nel campo largo, complici le fughe in avanti, la tensione è palpabile. Qualcuno ipotizza addirittura che, in assenza di un accordo, da quest’area potrebbero uscire due nomi. Ma il segretario del Pd Piero Comandini resta ottimista, sicuro che «il noi prevarrà all’io». D’altro canto, il tavolo costituito per la stesura del documento programmatico lavora come se tutte le sigle della coalizione fossero in piena sintonia.

«Il programma unisce»

Perché – ha spiegato anche ieri il Dem Cesare Moriconi che coordina il gruppo di lavoro – «a prescindere dal nome, il programma sarà la base che tiene la coalizione. Noi abbiamo il dovere e l'onore di continuare a lavorare sul programma, sapendo poi che il tavolo politico saprà risolvere i nodi». Base del programma che, sostiene Francesco Agus dei Progressisti, «potrà essere fondamentale anche per le prossime amministrative, in particolare a Cagliari e Sassari». Il partito di Agus aveva posto come condizione che il nome del candidato governatore venisse fuori assieme a quelli per i due capoluoghi: «La Regione in questa fase è demolita, chi governerà la Sardegna dovrà ricostruirla e non potrà che fare leva anche sulle amministrazioni locali».

Ieri, va ricordato, si sarebbe dovuto riunire anche il tavolo politico, slittato invece a sabato «per impegni sopraggiunti dei coordinatori delle forze politiche», ha detto Comandini. Ma, è l’opinione diffusa, «serve ancora del tempo per trovare gli equilibri tra gli alleati». La questione principale riguarda sempre la candidatura alla presidenza della Regione, in vista delle elezioni del 2024: da una parte M5s e una parte del Pd che convergerebbero sulla pentastellata Alessandra Todde, dall'altra Progressisti dubbiosi, per usare un eufemismo, che quella della vicepresidente del M5s sia la figura ideale per guidare la Sardegna nei prossimi cinque anni. Quindi: il rinvio di cinque giorni sarebbe stato pensato per evitare che le fessure possano degenerare in spaccature, considerato anche che l'ultimo incontro, venerdì scorso, ha registrato momenti di tensione.

L’altra coalizione

Sabato 14 è anche il giorno della grande convention del Psd’Az alla Fiera di Cagliari. Il segretario del partito Christian Solinas ha deciso di convocare la base sardista «per una grande festa di popolo sardista» all’indomani del tavolo nazionale dove FdI ha detto in modo chiaro di non volerlo ricandidato alla presidenza della Regione. Anche nel caso del centrodestra, per come si sono messe le cose, si profila un rischio estremo, simile a quello ventilato per l’altro schieramento. E cioè la presenza di una seconda candidatura. Convocando la base, e poi gli organi ufficiali del partito per il 28 ottobre, «Solinas si sta rendendo protagonista di una prova di forza – è la posizione degli alleati – in pratica sta sfidando il centrodestra». Lo stesso governatore ha detto che «il Psd’Az, attraverso il passaggio con gli organi ufficiali avvierà la valutazione di ciò che i tavoli proporranno, e si arriverà a un accordo che prevede differenti soluzioni». Insomma, senza Solinas candidato, il partito potrebbe fare scelte che superano la tradizionale coalizione di centrodestra. Entro questa settimana o all’inizio della prossima si riuniranno i vertici di FdI, Lega e Forza Italia a Roma, e la situazione dovrebbe diventare più chiara.

