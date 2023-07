Regionali, la Lega frena sul candidato «Saranno i sardi a indicare il nome» 

L’investitura non c’è stata. «Nonostante questi siano gli anni del Covid, dell’inflazione e della guerra, penso che questa squadra di governo stia lavorando bene: sta sbloccando opere ferme da tanto tempo», ha detto Matteo Salvini rispondendo all’inevitabile domanda sulla ricandidatura di Christian Solinas alla presidenza della Regione tra sette mesi, «ma da autonomista dico che l’ultima parola spetta sempre ai territori e in questo caso ai sardi».

Le parole

Sotto quasi quaranta gradi, parlando a margine prima di intervenire all’inaugurazione del Nuovo distretto della Cantieristica Nautica a Cagliari, il leader della Lega continua a non sbilanciarsi sulle prossime elezioni regionali in Sardegna. Preferisce riferirsi al gruppo nel suo complesso. A quanto «stanno facendo i due assessori della Lega sul fronte dell’agricoltura e delle opere pubbliche». Il ministro si è preparato, non risponde d’impulso: «Prevengo qualsiasi domanda: il governo della Sardegna si decide in Sardegna, io sono un autonomista», ripete ancora una volta, «non ci sono tavoli nazionali a Roma, Milano, a Belluno per decidere il destino di Cagliari o dell’Isola, saranno i sardi decidere chi farà che cosa». Ovviamente, aggiunge, «come Lega ci stiamo rafforzando e saremo protagonisti». Nessuna apertura netta a un Solinas bis.

Prudenza

E d’altra parte, lo stesso governatore arrivato al Porto Canale prima del ministro, è stato molto prudente sul tema: «Oggi parleremo di cose fatte e da fare, dopodiché tutte le trattative politiche fanno parte della fisiologica situazione di fine legislatura. Ci sarà un momento nel quale le forze politiche in Sardegna prenderanno le loro decisioni e si confronteranno con il tavolo romano che ha una visione a 360 gradi rispetto a tutte le regioni, e a quel punto si arriverà a definire il quadro della coalizione».

I tavoli

Paradossalmente, Solinas fa riferimento a una dimensione nazionale della trattativa, mentre Salvini insiste – «da autonomista» – sull’importanza della dimensione territoriale, fondamentale per la scelta del prossimo candidato. Una posizione che fa felici le altre forze di centrodestra in campo. «Questa è una nostra grandissima vittoria», è il commento di Antonello Peru, fondatore con Stefano Tunis di Sardegna al Centro 20Venti, «siamo stati i primi a dirlo già diversi mesi fa, e lo abbiamo ribadito in tutte le occasioni, a cominciare dalla presentazione pubblica del nostro movimento il 30 aprile scorso: devono essere i sardi a decidere il loro candidato presidente. Ora sembra che lo abbiano capito tutti. Anzi, ora lo abbiamo fatto capire bene a tutti». Lo stesso concetto avevano rilanciato i Riformatori sabato a Oristano, in occasione dell’assemblea del partito: il candidato si sceglie in Sardegna, e la coalizione può anche convergere su Solinas, l’importante è che lo faccia nell’Isola. Nonostante le dichiarazioni del leader della Lega, è tuttavia difficile credere che il tavolo nazionale non avrà voce in capitolo. È a Roma, infatti, che si deciderà chi tra Lega, FdI e Forza Italia dovrà indicare un nome per la Sardegna.

Il programma

Per motivi politici, dunque, la visita del ministro era molto attesa. Ieri sera - al termine delle tre tappe al Porto Canale, a Bari Sardo e a Orgosolo – ha cenato all’hotel Regina Margherita con i consiglieri regionali della Lega. Ripartirà questo pomeriggio, dopo aver dedicato la mattina a vertici politici. Intorno alle 9.30 in Consiglio regionale, dove dovrebbe incontrare anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Prima ancora un passaggio a Villa Devoto, alle 9, per un confronto con il presidente della Regione anche per approfondire un tema lanciato ieri dallo stesso ministro: «Il nostro obiettivo», ha chiarito, «è quello di recuperare anni di lontananza tra il Governo nazionale e la Sardegna. Abbiamo in agenda la riforma dei porti e degli aeroporti, per i quali potremo realizzare ciò che realmente serve alla Sardegna per essere competitiva e svolgere un ruolo primario nello scenario nazionale e internazionale».

