Regionali, la gara dei big nell’Isola 

Matteo Salvini è stato nel nord Sardegna per due giorni, sabato e domenica ha in programma alcuni incontri elettorali mirati nel centro e nel sud dell’Isola. Le locandine sono già sui profili social dei candidati: “Salvini a Quartucciu per Andrea Piras”; “Vi aspetto con il ministro in via Italia a Pirri”, scrive l’assessora uscente Valeria Satta. C’era qualche dubbio sul fatto che Elly Schlein potesse tornare in terra sarda prima del voto. Poi però la segretaria del Pd ha preso tutti in contropiede e venerdì scorso si è presentata ad Alghero per un incontro pubblico con Alessandra Todde (Campo largo). E sarà di nuovo nell’Isola prima del 25, mentre sabato a Cagliari ci sarà il presidente del M5S Giuseppe Conte.

Banco di prova

La realtà è che la campagna per queste regionali non è come tutte le altre. Si tratta di un banco di prova fondamentale per i partiti soprattutto in vista delle elezioni Europee del 9 giugno. La posta in gioco è altissima: alcuni segretari – nazionali e regionali – a seconda di come va a finire rischiano di rimetterci la leadership. Ad Alghero, dal palco del Cinema Miramare, Schlein era stata a dir poco chiara: «Renato (Soru ndr.) si è mosso convinto fin dall’inizio di poter vincere anche da solo, ma penso che sia ormai evidente che è indietro, è terzo nelle rilevazioni. Tuttavia non vorrei che questa situazione finisse per favorire la vittoria della destra». Per questo, «adesso uscite da qui e cerchiamo tutti insieme voti casa per casa, piazza per piazza, strada per strada». Schlein, insomma, è venuta perché non ne poteva fare a meno: deve cercare in ogni modo di scongiurare un risultato negativo.

Chi ha da perdere

Infatti, è stata tra i primi a credere nella candidatura di Todde, ci ha messo la faccia dall’inizio, e una sconfitta non l’aiuterebbe certo a rafforzare la sua posizione all’interno del partito. D’altra parte, non si può non ricordare che nel 2009, l’allora segretario del Pd Walter Veltroni si dimise subito dopo la sconfitta di Soru in Sardegna. Con le dovute proporzioni, è simile la posizione del segretario regionale Piero Comandini. La vittoria del centrodestra non aiuterebbe nemmeno lui.

Incursioni leghiste

La partita di Salvini è più a lungo termine. Il leader del Carroccio guarda alle Europee e le elezioni nell’Isola sono una tappa verso l’obiettivo. Il ministro delle Infrastrutture non si stanca di intervenire su tutto, possibilmente distinguendosi dagli alleati di Fratelli d’Italia. L’ha fatto sabato a Palazzo Chigi in occasione del vertice sulla vertenza dei trattori, l’ha fatto persino a Sassari, quando ha sostenuto l’opportunità che sia la Brigata Sassari a riportare il sereno contro la criminalità nei quartieri storici più a rischio nella città.

In tutti i casi, il vicepremier vuole evitare di perdere troppo terreno rispetto al partito della premier. Una disfatta alle europee metterebbe a repentaglio il suo ruolo a capo del partito. Soprattutto se Luca Zaia non avesse più, in prospettiva, l’impegno di guidare il Veneto perché la richiesta sul terzo mandato non è andata in porto.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rischia. Ha puntato sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu quando poteva lasciare che la candidatura alla presidenza restasse nelle mani della Lega. Ma il disegno è ampio. FdI esprime solo un uscente nelle Regioni chiamate al voto. Troppo poco per il primo partito della coalizione.

Martedì 21 a Cagliari, intanto, la leder FdI condividerà il palco della Fiera con Salvini e Antonio Tajani (Forza Italia).

