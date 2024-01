Regionali, la corsa dei sindaci 

Con l’avvicinarsi delle Regionali di febbraio i giochi nel Medio Campidano si fanno sempre più concreti. In casa Pd manca il nome di una donna, fatto che ha comportato una proroga davanti alla commissione regionale per l’ufficializzazione dei candidati. Idem nello schieramento di Soru: tanti uomini e una sola donna. Nel centrodestra Fratelli d’Italia ha una rosa di nomi tra i quali la scelta è faticosa, mentre nel gruppo Sardegna di Centro 2020 che i candidati li ha presentati, i santini elettorali sono già sui social e molti circolano nei Comuni di appartenenza: col sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, ci sono Michela Dessì di Arbus, Paolo Raccis e Milena Lussu di Villacidro.

Il Centrosinistra

L’ex roccaforte del Partito democratico, sotto la guida della candidata presidente Alessandra Todde, ha riunito 15 simboli. Il leader indiscusso nel territorio resta l’ex deputato Siro Marrocu: «Abbiamo chiesto una proroga fino a martedì. Nel rispetto della nostra tradizione elettorale, è il tempo necessario per decidere i nomi di due uomini e due donne del Campidano-Marmilla e del Campidano-Guspinese. Hanno dato la disponibilità tre di San Gavino, il sindaco Carlo Tomasi, il segretario del Pd Mirko Vacca, la consigliera Silvia Mamusa. Premiare un Comune e penalizzare gli altri 27? Impossibile. La scelta a breve». I bene informati dicono che alla fine la spunterà Vacca, mentre la quota rosa è ferma ad Alessandra Piredda. Nome certo è Gigi Piano di Serramanna. Nella coalizione sono sicuri Dimitri Pibiri e Daniela Deidda di Villacidro, l’ex sindaco di Serramanna Sergio Murgia, Emanuele Matta di Cinque stelle.

Il centrodestra

Le trattative partono dai risultati delle Politiche 2022: nei 28 Comuni del Campidano il partito più votato è stato Fratelli d’Italia con 9.950 voti, un dato che sta rallentando la scelta dei candidati: sono tanti a volere salire sul carro dei vincitori. Tra i favoriti il vice sindaco di Arbus, Simone Murtas e il primo cittadino di Genuri Sandro Branca. Certi nella coalizione sono Luca Floris di Guspini, Monica Atzeni e Giovanna Cabizzosu di Villacidro, Eugenio Mereu e Nicola Orrù di San Gavino, Andrea Cocco di Serramanna. «Sono tanti – dice il coordinatore, il deputato Gianni Lampis – gli amministratori locali che hanno dato la disponibilità, segno di riconoscenza dell’impegno che in questi anni abbiamo svolto per eleggere sindaci, assessori e consiglieri comunali».

Progetto Sardegna

Con l’ex governatore Renato Soru, sono schierati l’ex presidente della Provincia del Medio Campidano, Giuseppa Unida di Gonnosfanadiga, i sindaci Maurizio Onnis di Villanovaforru e Gabriele Littera di Serramanna, l’ex sindaco di Samassi, Enrico Pusceddu. Incerta la candidatura di Giuseppe De Fanti di Guspini. Va detto che il ritorno in campo di Soru ha rimescolato le carte nella sua Sanluri, dove lo stesso segretario del Pd, Massimiliano Podda, eletto da poco, sembra si sia schierato dalla sua parte. E c’è qualche assessore in carica ed alcuni esponenti politici che scelgono il voto disgiunto Soru-Urpi.

Un passo indietro

«Dopo due legislature, ho deciso di concludere la mia esperienza in Regione – questo l’annuncio di Rossella Pinna, consigliera regionale uscente –. Questi 8 anni (sono subentrata a legislatura avviata) mi hanno permesso di raggiungere importanti risultati per il Medio Campidano. Lascio a chi verrà il compito di salvare il centro di riabilitazione Santa Maria Assunta». Anche il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, si ritira dalla corsa con FdI: «Troppi seduti attorno allo stesso tavolo per mesi. Ho lasciato spazio. In questi casi prevale il buon senso, il passo indietro è doveroso».

