Solo una circoscrizione elettorale (quella dell’Ogliastra) su otto ha concluso le operazioni. Per le altre ci vorrà ancora qualche giorno ed è probabile che la proclamazione degli eletti non arrivi prima di due settimane. Il distacco sembra essersi cristallizzato in circa 1600 voti, ma il dato nelle prossime ore potrebbe cambiare nuovamente. Nel frattempo, la politica pensa già alle amministrative. Il Pd difende le primarie, su cui però è arrivato l’altolà del M5S.

alle pagine 4, 5