Regionali in Lazio e Lombardia: crolla l’affluenza, oggi i nuovi governatori 

Crolla, ed è quasi dimezzata rispetto a cinque anni fa, l'affluenza alle elezioni regionali. In Lombardia e nel Lazio, dove ieri i seggi hanno chiuso alle 23, la percentuale di chi è andato alle urne alle urne si è fermata al 30,96% (31,76% in Lombardia e 28,63% nel Lazio) contro il 56,21 del 2018, quando però il voto era concentrato in un solo giorno. Adesso si spera nella “coda” di oggi, visto che c'è tempo fino alle 15 per andare a votare. Che l'astensionismo fosse il grande spauracchio di questa sfida si percepisce dal coro di appelli al voto dei leader. Quasi tutti hanno rotto il silenzio elettorale solo per ricordare l'importanza della scelta. Secca Giorgia Meloni con il suo monito: «Andate a votare». Il Viminale ha fotografato una disaffezione al voto che è leggermente minore in Lombardia. Di astensionismo non ha parlato Matteo Salvini, che da giorni attacca i media per aver oscurato il voto: «Questo sole è ben augurante sia per la Lombardia che per il Lazio, sono sicuro che ci saranno ottimi risultati», ha detto ieri. Il leader del Carroccio seguirà lo spoglio a Milano, nel quartier generale del suo partito, in via Bellerio. Carlo Calenda del Terzo Polo ha invitato a scegliere «non per appartenenza, ma sulla base di preparazione e competenza». Il presidente del M5S Giuseppe Conte ha sottolineato che «quanti più voti ci saranno, maggiori possibilità avranno i cittadini di incidere nel prossimo governo regionale». Quel che è certo, oggi saranno noti i nomi dei nuovi governatori. Nel Lazio è battaglia tra il candidato del centrodestra Francesco Rocca, ex capo della Croce rossa che aspira a succedere a Nicola Zingaretti, il rivale sostenuto da centrosinistra e Terzo Polo, Alessio D’Amato e la giornalista Donatella Bianchi (M5S). In Lombardia i candidati sono Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5S) e Letizia Moratti (Terzo polo).

