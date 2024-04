Regionali in Basilicata, affluenza ferma al 37,74% 

Elezioni sotto il segno della scarsa affluenza in Basilicata, dove fino alle 15 di oggi i seggi sono aperti per eleggere il presidente della Giunta regionale e venti consiglieri. Alle 23 di ieri, è andato a votare il 37,74 per cento dei circa 568mila lucani aventi diritto; nella tornata elettorale del 2019 (quando però si votava in una sola giornata), alla stessa ora la partecipazione fu del 53,52. In provincia di Potenza, il dato si è fermato al 36,31 (52,40% cinque anni fa); in quella di Matera al 40,98 (56,03 nel 2019). Nel capoluogo, affluenza al 49,92 (68,79 nella precedente tornata elettorale); nella città dei Sassi ai seggi si è presentato il 41,66 per cento dei cittadini, sempre alle 23 di ieri, contro il 59,89 del 2019. Le sezioni della Basilicata sono in tutto 682, allestite in 131 Comuni.

La scarsa affluenza - almeno finora - rende ancora più combattuta la sfida delle urne. Vito Bardi, presidente uscente, è il candidato del centrodestra, "allargato" ai partiti di Calenda e Renzi. In tutto sette liste che hanno fatto campagna elettorale raccontando i risultati raggiunti da Bardi. Cinque simboli, invece, figurano nella coalizione di Piero Marrese, alla guida del centrosinistra a trazione Pd-M5S come in Sardegna. Il terzo candidato è Eustachio Follia, leader lucano del movimento politico europeo Volt.

La curiosità del primo giorno di voto, con annessa polemica, ha riguardato un vassoio di dolci portato per colazione in un seggio di Lagonegro, nel Potentino. Peccato che sulla confezione in cartone fosse incollato il santino di un candidato nello schieramento di centrodestra. Un tentativo in extremis di raccogliere qualche voto? È difficile crederlo, ma gli attacchi non sono mancati. "Basilicata Casa Comune", lista di centrosinistra, se l’è presa con l’aspirante consigliere regionale, accusato di aver «oltrepassato ogni confine etico e di legalità».

