Regionali in Abruzzo, la presidente polemizza con Marsilio 

Non solo con Solinas. Ieri la presidente in pectore Alessandra Todde ha trovato il tempo per polemizzare pure con Marco Marsilio (FdI), il governatore uscente dell’Abruzzo in corsa per la riconferma alle regionali del 10 marzo. In questo caso però è stata chiamata in causa dal presidente di FdI che, a “L’Attimo fuggente” sulla Fm di Giornale Radio, ha spiegato che nella sua Regione non ci sarà alcun effetto domino. «Todde in Abruzzo per aiutare D'Amico? Avrei preferito vederla quando era sottosegretario alle Attività produttive e bisognava risolvere i problemi delle nostre aziende, ma il Governo non ci ha dato una mano. Non ci sarà un effetto domino, è un fuoco di paglia che spegneremo con una bella innaffiata di pecorino frizzante». La replica di Todde: «Marsilio dice che ero assente da sottosegretaria? Dovrebbe chiederlo ai sindaci abruzzesi, alle parti sociali, ai lavoratori del territorio che ho incontrato e ricevuto tutte le volte che ho convocato i tavoli di crisi al Mise. Il mio impegno lo ha riconosciuto più volte lo stesso Marsilio ringraziandomi pubblicamente». Ma, aggiunge, «si è dimenticato delle chiamate, dei comunicati stampa, del lavoro fatto per impedire i licenziamenti. Anziché perdersi in polemiche, risponda alle preoccupazioni dei suoi concittadini, ed eviti di nascondersi dietro la faccia di Giorgia Meloni che in 16 mesi di Governo non ha fatto nulla per la Regione, per poi annunciare, a pochi giorni dal voto, l'incredibile arrivo di nuove risorse». La presidente sarà in Abruzzo nei prossimi giorni per sostenere il candidato del Campo largo Luciano D’Amico.

