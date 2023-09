Regionali, il tempo stringe Rebus candidati nei due poli 

I due schieramenti si stanno avvicinando alla scelta del candidato governatore in modo molto diverso: nella coalizione che mette assieme centrosinistra e Movimento Cinquestelle è evidente lo scontro sul metodo per arrivare a sintesi e in particolare sull’opportunità di ricorrere a elezioni primarie oppure no; il quadro nel centrodestra è invece cristallizzato su tre nomi possibili (il presidente uscente Christian Solinas per la Lega, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu per Fratelli d’Italia, il deputato Pietro Pittalis per Forza Italia). Nel 2019 fu molto più semplice convergere, da una parte, su Massimo Zedda per le forze Dem e progressiste, dall’altra su Solinas, sardista doc e fresco di alleanza con la Lega di Matteo Salvini che in seguito ha connotato tutti i quattro anni e mezzo di legislatura. In entrambi i casi i due nomi rappresentavano la soluzione migliore possibile. Nel caso del centrosinistra, poi, non esisteva l’ingombro di un governatore uscente (Francesco Pigliaru) che scalpitava per essere riproposto.

Passi in avanti

Ora però bisogna passare allo step successivo. Pd, M5S, Progressisti, Alleanza Rossoverde e il mondo civico, autonomista e indipendentista si sono riuniti una volta sola, il 7 luglio scorso nel famoso tavolo a diciannove sigle di Molentargius. Quasi due mesi fa. Manca ancora l’ufficialità ma il secondo incontro – sollecitato nei giorni scorsi con forza dai Rossoverdi - dovrebbe essere convocato, sempre in forma allargata (una delegazione per sigla), per venerdì 8 settembre. In quell’occasione nessuno dei partiti più rappresentativi potrà esimersi da un passaggio sul prossimo candidato presidente. Perché, se è vero che l’esistenza stessa del tavolo certifica – sono parole del segretario del Pd Piero Comandini – «la volontà politica di restare assieme e costruire un progetto politico per i prossimi dieci anni», è altrettanto vero che immediatamente dopo occorre «individuare una persona di competenza, che conosca la nostra Isola, che unisca, e affidabile dal punto di vista politico». Proprio ciò che le forze progressiste sembrano molto lontane dal riuscire a fare. Così – mentre le trattative proseguono a tutti i livelli – c’è chi prova a proporre le primarie e una propria candidatura nel caso in cui venissero celebrate. Ma nella stessa coalizione le vogliono in pochi, di sicuro non chi sa di riuscire a ottenere il massimo nel tavolo delle trattative, non il Movimento Cinquestelle che tradizionalmente non sposa questo metodo.

In corsa

Ad ogni modo, i nomi dei papabili ci sono. Se dovesse essere il M5S a prevalere, sarebbe candidata la deputata Alessandra Todde. Fonti a lei vicine ricordano anche che il regolamento per le autocandidature a consigliere regionale (che impone a chi ricopre una carica elettiva al primo mandato di proporsi per un’altra carica elettiva) non vale per il candidato governatore che è nella disponibilità di Giuseppe Conte, e quindi non rientra nello stesso regolamento. Tradotto: Todde sarebbe tranquillamente candidabile. Per il Pd, l’altro partito con maggiori chance di indicare il candidato, rimbalzano i nomi del segretario Comandini, del sindaco di Iglesias Mauro Usai, degli ex parlamentari Romina Mura e Gavino Manca, del deputato Silvio Lai. Quest’ultimo molto vicino all’area riformista di Antonello Cabras, che però potrebbe anche sostenere la discesa in campo del sindaco di Quartu Graziano Milia.

Muro contro muro

Il centrodestra ha vita più semplice perché è inferiore il numero delle anime al suo interno. Ma la diversità di posizioni è quanto mai irrigidita. Solinas vorrebbe riprovarci, il partito di Giorgia Meloni non vuole perdere l’occasione di fare centro anche in Sardegna, e Forza Italia non intende rinunciare. Dalla sua, il presidente della Regione ha l’apertura del leader della Lega Salvini. Tuttavia, altri importanti dirigenti del Carroccio a livello nazionale avrebbero negato la possibilità di una ricandidatura di Solinas. Per Fratelli d’Italia, i nomi su cui puntare sono quelli di Truzzu, del direttore regionale di Coldiretti Luca Saba, della ministra del Lavoro Marina Calderone. Quello in atto tra Lega-Psd’Az ed FdI (quindi in particolare tra Solinas e Truzzu) è un muro contro muro. Che potrebbe favorire il terzo partito in campo: Forza Italia con Pittalis o col sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Prima che accada questo, FdI – che è il partito col consenso maggiore, e quindi col titolo per farlo – avrebbe intenzione di convocare (già entro il mese di settembre) il tavolo politico del centrodestra nell’Isola. Ma una schiarita sugli equilibri della coalizione in Sardegna potrebbe arrivare nei prossimi giorni, quindi anche prima, dopo che si sarà riunito il tavolo nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA