Regionali, il centro indebolisce il Psd’Az  

Il centro si organizza. Ieri a Nuoro hanno discusso di assetti e strategie in vista delle prossime regionali Stefano Tunis e Antonello Peru di Sardegna al Centro 20Venti, Giuseppe Luigi Cucca di Azione e il commissario della Dc in Sardegna Attilio Dedoni. E poi Giovanni Satta, vicecapogruppo del Psd’Az in Consiglio regionale, ma a nome di Alleanza Sardegna, una nuova formazione che comprende l’Uds (Unione di centro). Con Satta ha partecipato al tavolo un altro consigliere sardista: Franco Mula, da tempo considerato in procinto di uscire dal partito dei Quattro Mori. Vicini alle posizioni di Alleanza Sardegna sarebbero anche altri due consiglieri sardisti, Piero Maieli e Stefano Schirru, e il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti. Non c’erano, anche se invitati, i Riformatori, Italia Viva e l’Udc.

La strategia

Si tratta, comunque, di quella parte del centro capitanata da Tunis e Peru che attraverso liste civiche dovrebbe sostenere il centrodestra alle prossime regionali. Obiettivo del tavolo barbaricino: fare in modo che forze non rappresentate nelle assemblee legislative finiscano per confluire nell’asse M5S-Pd.

La riunione è cominciata alle 19 ed è finita tre ore dopo. In una nota i partecipanti hanno fatto sapere che «le forze politiche centriste, civiche e autonomiste hanno dato vita ad un primo incontro-confronto sui temi e sulle priorità della politica regionale. È stata evidenziata da tutti i rappresentanti presenti alla riunione la necessità di avanzare proposte e di stabilire un metodo innovativo di costruzione di un programma di governo condiviso che metta al centro di tutto la persona e le esigenze dei sardi. Si è deciso di procedere uniti nella costruzione di questo percorso che rimane aperto al confronto con tutte le forze politiche che condividono i temi e i principi emersi nella riunione odierna. Tutti i partecipanti hanno deciso di esplorare la possibilità di costituire gruppi consiliari unitari a tutti i livelli istituzionali». Questo vuol dire anche che Tunis e Peru, con i sardisti Satta e Mula (e forse Schirru e Maieli) e Franco Stara di Azione potrebbero ben presto costituire un gruppo in Consiglio regionale.

Stati generali

I Riformatori, da parte loro, hanno fatto sapere che non prenderanno parte ad alcun tavolo prima di aver fatto sintesi al loro interno. Con questo obiettivo hanno deciso di riunire l’assemblea regionale del partito domani a Oristano. Il tema sono le elezioni regionali del 2024. «Sarà il primo di tre incontri che vedranno al centro le questioni riguardanti la proposta politica da presentare ai cittadini sardi, quindi le prime bozze di programma, le alleanze e le formazioni delle liste», ha spiegato il coordinatore regionale e assessore ai Lavori pubblici Aldo Salaris.

RIPRODUZIONE RISERVATA