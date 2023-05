«Regionali, il candidato dovrà andar bene a tutti» 

«L’ho presa con molta serenità. Sono libero da tutte le responsabilità del coordinatore. Ma l’attenzione verso il partito resta alta, come pure la speranza che quanto costruito non sia gettato alle ortiche».

Ormai la maggioranza che governa la Regione non è più omogenea, ognuno va per conto suo, forse con la testa già alle elezioni di febbraio 2024, e a farne le spese in questi ultimi mesi di legislatura è la produttività dell’Assemblea. Anche se non è più consigliere regionale, né coordinatore della Lega in Sardegna, lo ha sottolineato il deputato Dario Giagoni dopo l’ennesimo blocco delle commissioni per mancanza del numero legale.

Ormai la maggioranza che governa la Regione non è più omogenea, ognuno va per conto suo, forse con la testa già alle elezioni di febbraio 2024, e a farne le spese in questi ultimi mesi di legislatura è la produttività dell’Assemblea. Anche se non è più consigliere regionale, né coordinatore della Lega in Sardegna, lo ha sottolineato il deputato Dario Giagoni dopo l’ennesimo blocco delle commissioni per mancanza del numero legale.

Ha parlato come se ci fosse ancora lei alla guida del partito. Ma da qualche giorno questo ruolo è ricoperto da Michele Pais.

«Essendo uno dei fondatori della Lega in Sardegna, ritengo necessario e opportuno tutelare sempre gli ideali del partito e rispettare il voto che i sardi hanno dato al centrodestra nel 2019».

Non ha accusato il colpo del passaggio di consegne?

«L’ho presa con molta serenità. Sono libero da tutte le responsabilità del coordinatore. Ma l’attenzione verso il partito resta alta, come pure la speranza che quanto costruito non sia gettato alle ortiche».

Le è mai venuta la tentazione di lasciare? Di fare uno strappo, insomma.

«Posso avere avuto dei momenti di debolezza determinati dalla situazione, ma anche dall’apatia politica di questo centrodestra».

Spesso i leghisti si riferiscono a se stessi come al partito del fare. Il presidente della Regione rispecchia questa caratteristica?

«La politica del fare è quella che la gente vuole. I sardi chiedono risposte e il nostro impegno perché noi siamo servitori del popolo. Di sicuro politica del fare non significa restare chiusi a Villa Devoto e nei palazzi, perché poi succede che magari tra nove mesi arriverà una risposta diversa da quella di quattro anni fa».

Per il 2024 la partita è già persa?

«Sono preoccupato. Registro lungaggini assurde per portare avanti un collegato alla finanziaria o una qualsiasi legge».

Da cosa derivano questi ritardi?

«Non c’è più omogeneità in questa maggioranza. E poi il presidente dovrebbe essere più in Aula, incontrare capigruppo e consiglieri con più frequenza, come fanno gli altri governatori della Lega».

Quindi nel 2024 cosa succederà?

«La mia preoccupazione maggiore è che la gente non vada a votare, perché i cittadini non sanno più a chi dare fiducia».

Il 19 viene Calderoli a Cagliari. Pietrino Soddu sostiene che il ministro è un po’ presuntuoso e che verrà solo per ripetere che mette l’insularità nella legge sulle autonomie differenziate.

«Mi ha già detto di essere a completa disposizione per dare una lettura chiara del ddl, per rispondere a dubbi e interrogativi. Poi, un ministro che viene in Consiglio regionale non può essere definito presuntuoso, anzi dimostra un atteggiamento di apertura del Governo come poche volte c’è stato a livello nazionale nei confronti della Sardegna»

Dal Consiglio regionale al Parlamento: cosa è cambiato?

«Le regole sono simili in termini di commissioni e Aula. Noto che i deputati di altre regioni, anche di idee diverse, riescono a fare più squadra di noi. In questo dobbiamo migliorare»

Solinas è ricandidabile?

«Io come politico devo essere sempre la voce del popolo, il popolo dice no e quindi la mia risposta è scontata. Ma non spetta a me decidere. È una scelta della coalizione che spero tenga conto anche forze politiche civiche locali che non hanno rappresentanza a Roma».

Quali caratteristiche dovrà avere il candidato?

«Deve essere qualcuno che piace a tutti, e comunque non il male minore».

Magari lo indicherà Fratelli d’Italia.

«Ci sono persone di qualità in tutti i partiti».

Cosa si può fare in otto mesi di legislatura?

«Ci sono alcuni temi: agricoltura e pesca, sanità, piano casa, balneari, continuità territoriale e infrastrutture. Sulle infrastrutture, in particolare, propongo che Solinas nomini un sub commissario per la realizzazione delle più importanti opere pubbliche come la Alghero-Sassari, e la Olbia-Palau: sono bloccate e si rischia di non vederne neanche una completata».

E se queste cose non si fanno?

«Mi chiedo con quale faccia ci presentiamo davanti al popolo sardo per ripetere un programma illustrato quattro anni fa».

Un bilancio dei suoi primi mesi da deputato .

«Tre proposte di legge, tre ordini del giorno approvati in Aula, cinque interrogazioni. E poi c’è l’emendamento di Sos Enattos. Se non fosse stato per noi, saremmo ancora a parlare di pale eoliche».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata