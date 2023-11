Regionali, il Campo largo rischia l’implosione 

La maggior parte delle sigle del campo largo è disposta a sostenere la candidatura di Alessandra Todde ma lo schieramento rischia lo stesso di implodere. Oggi alle 13 è in programma il tavolo nella sede regionale del Pd a Cagliari, stasera la direzione Dem a Oristano. I nervi sono tesissimi. In teoria, il segretario democratico Piero Comandini dovrebbe portare a termine l’incarico ricevuto nell’ultima direzione del partito – individuare un nome per le Regionali in convergenza con le altre forze della coalizione – e presentare in via Emilia la proposta di candidatura della deputata pentastellata. Oppure potrebbe decidere di non andare così velocemente, evitando di inasprire ulteriormente il confronto con i Progressisti che hanno recentemente rilanciato sulla necessità di primarie, e che non accettano il nome di Todde perché – sostengono – è il frutto di un’imposizione nazionale.

Il nodo

Ieri sera, il partito di Massimo Zedda e Francesco Agus non aveva ancora deciso se partecipare alla riunione delle 13. «Vedremo domani se andare o meno», ha fatto sapere la dirigenza del partito. Alla fine – è trapelato – qualcuno dovrebbe esserci. Per ribadire il no alla candidatura su cui Pd e M5S convergono fin dall’inizio dei lavori del tavolo. Solo che, stavolta, il dissenso si tradurrà in qualcosa di più importante: se il Pd non farà un passo indietro i Progressisti usciranno dal tavolo oggi stesso. Ecco perché, presumibilmente, Comandini sarà prudente e magari non lancerà il nome del M5S, almeno non oggi, congelando ogni decisione. Come i Progressisti la pensano Liberu, Più Europa, i socialisti che proporranno Graziano Milia. In una nota Liberu ha annunciato che i suoi rappresentanti saranno presenti, «nel corso del dibattito sarà ribadita la ferma indisponibilità ad accettare imposizioni da parte di segreterie romane o da parte di cerchi magici di riferimento», inoltre «si continuerà a perseguire, come già dal primo giorno, una posizione di apertura alle istanze democratiche e popolari che vengono dall’elettorato sardo, unica ricetta per invertire la tendenza all’astensionismo e ricostruire il rapporto di fiducia fra il popolo sardo e i suoi rappresentanti».

Le ragioni del no

È molto difficile che siano i Progressisti a cambiare idea. «Non ci siamo rispetto a una candidatura imposta da Roma, sbagliata nel metodo e nel merito», è la posizione del partito. «Abbiamo chiesto le primarie anche per fare in modo che questa candidatura imposta avesse una legittimazione». Ma le primarie non si faranno. «E ora ci viene chiesta una delega in bianco che non daremo». Una posizione, insomma, che non prevede ripensamenti. D’altro canto, i Progressisti non negano di guardare con interesse al progetto di Renato Soru che potrebbe presentare una sua lista. Su questo fronte le indiscrezioni sono contraddittorie: alcuni sostengono che l’annuncio ufficiale sia imminente, altri che le diplomazie Dem stiano lavorando assiduamente e proficuamente per convincere l’ex governatore a non scendere in campo.

Gli effetti su Cagliari

Come è noto i Progressisti sono interessati anche alla guida del Comune di Cagliari. Nei giorni scorsi Massimo Zedda ha dichiarato di essere pronto a rifare il sindaco. Ora, però, se il partito dovesse strappare in vista delle Regionali, difficilmente riuscirà a convincere le altre forze di centrosinistra a sostenere Zedda alle amministrative di qualche mese dopo. Detto ciò, il partito probabilmente fa le sue scelte nella consapevolezza che un nome come quello di Zedda avrebbe chance di vittoria anche senza uno schieramento che lo appoggi compatto.

In questa situazione, nessuno parla più di programmi. Quando è nato lo schieramento, tutti si affannavano a sottolineare che prima vengono le idee per la Sardegna e poi i nomi in grado di interpretarle. Adesso la scelta del candidato è diventata dirimente per la sorte della coalizione. Comunque vada, se centrosinistra e Movimento Cinquestelle non riusciranno a tenere unito il tavolo nato il 7 luglio a Molentargius, a trarne benefici sarà lo schieramento opposto.

