Regionali, i Rossoverdi lanciano Sardegna Domani 

L’Alleanza Rossoverde lancia Sardegna Domani, la nuova aggregazione politica che, in vista delle Regionali di febbraio 2024, riunisce Europa verde Sardegna, Possibile e Sinistra sarda. La piattaforma di una sinistra che «sappia essere ponte tra le istituzioni, gli amministratori del territorio, le energie della società civile e le istanze dei cittadini, un nuovo progetto politico costruito su ascolto e partecipazione». Nata dall’esperienza del gruppo Alleanza rossoverde in Consiglio regionale, Sardegna Domani verrà presentata ai cittadini oggi alle 18 al teatro Adriano di Cagliari (via Sassari 16). L’incontro, coordinato e moderato da Thomas Castangia, vedrà la partecipazione dei consiglieri regionali del gruppo Alleanza rossoverde Eugenio Lai, Laura Caddeo, Daniele Cocco, Diego Loi, Maria Laura Orrù e Antonio Piu, di rappresentanti del mondo dell’associazionismo e della cittadinanza attiva, garantirà spazio a sindaci e amministratori locali e aprirà un dialogo con la galassia politica dell’autodeterminazione.

Si tratta della seconda assemblea organizzata dalle forze di sinistra dopo quella dei Progressisti del 9 giugno scorso all’hotel Caesar “Dalle idee al programma per la Sardegna”.

