Regionali, i due vertici decisivi 

Faccia a faccia a Venezia tra Matteo Salvini e Luca Zaia sulle Regionali, mentre stasera Elly Schlein incontrerà Antonio Decaro a Bisceglie, sul palco della festa regionale dell’Unità: servono due faccia a faccia per dipanare i nodi residui nei due grandi schieramenti in vista del voto locale.

Il Campo largo

Per la soluzione del caso Puglia, il centrosinistra confida nell'appuntamento tra la segretaria del Pd e l'eurodeputato indicato dalla coalizione come candidato governatore. Lui non ha ancora sciolto la riserva, chiede che l'ex governatore Nichi Vendola, di Avs, non si candidi al Consiglio regionale. Ma Avs ha respinto il diktat.

A partire da Schlein, tutti auspicano che Decaro si accontenti del passo indietro del governatore Michele Emiliano, anche lui intenzionato a correre per il Consiglio, e non pretenda di dettar legge in casa Avs. Ma il timore del gran rifiuto resta. Nel Pd sono quindi cominciate le riflessioni sull'eventuale piano B. Per i sondaggi Decaro è il più quotato, ma il centrosinistra partirebbe avvantaggiato anche con altri nomi: il capogruppo in Senato del Pd, Francesco Boccia, il vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese, sempre del Pd. Meno probabile la suggestione di puntare proprio su Vendola.

Il centrodestra

Nell’altro campo Salvini è andato a parlare con Zaia non solo delle Olimpiadi di Milano-Cortina ma anche del futuro della Regione Veneto, per cui - hanno concordato - serve un candidato leghista in continuità col Doge. Ogni conclusione è rimandata a dopo il vertice con i leader, la prossima settimana.

In ballo c'è anche la possibile lista Zaia (o una sua candidatura con la Lega) e le prospettive del governatore uscente, che non può ricandidarsi per il tetto ai mandati. Per lui si parla di un incarico di governo o in una società di Stato, fino a una candidatura a sindaco di Venezia. Variabili incatenate l'una all'altra, ma il primo nodo da sciogliere è dentro l'alleanza: se FdI accetterà di cedere il Veneto ai leghisti o no. «Tutto è nelle mani di Giorgia», sottolinea un deputato meloniano, «se vorrà fare questo grande atto di generosità o no». Intanto il leader di Fi, Antonio Tajani, tende la mano a Carlo Calenda e lo invita, come ospite principale, alla festa dei giovani di FI a metà settembre a San Benedetto del Tronto.

