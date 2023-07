Regionali, i centristi si rafforzano 

Centrosinistra e M5S cercano di rispettare lo schema di azione fissato il 7 luglio a Molentargius: in settimana si riunirà nuovamente il tavolo, ma per un focus unicamente legato al programma per le prossime regionali. Nel centrodestra - più avanti nella tabella di marcia – si ragiona invece già sul candidato governatore.

L’unico partito che si è espresso in modo chiaro è la Lega (il segretario Matteo Salvini ha fatto riferimento al presidente uscente Christian Solinas). Le altre forze di maggioranza attendono che Fratelli d’Italia faccia la sua mossa. L’eventuale convergenza su un uomo di Forza Italia sembra difficile, e comunque legata a equilibri nazionali determinati dal tavolo romano che deciderà quale partito avrà diritto di scelta. Intanto, si stanno ingrossando le file dei centristi di Stefano Tunis e Antonello Peru, che anche di recente hanno organizzato un incontro con Giovanni Satta e Franco Mula di Alleanza Sardegna-Uds (ma ancora consiglieri del Psd’Az), e con Giuseppe Luigi Cucca di Azione. Le indiscrezioni danno in avvicinamento anche l’Udc e Italia Viva.

Il programma

Dall’altra parte, partiti e movimenti sono impegnati a restare coerenti rispetto a quanto stabilito il 7 luglio: prima i programmi, poi i nomi in grado di interpretarli. «Si lavora sul programma», ha confermato ieri il segretario del Pd Piero Comandini, «e questo è il senso della convocazione del prossimo tavolo». È però difficile che, in una riunione con venti sigle presenti, non si faccia alcun riferimento a nomi papabili. Probabilmente, gli stessi Progressisti ribadiranno la necessità che ogni forza politica si impegni a fare tre nomi: candidato alla presidenza e a sindaco di Cagliari e Sassari.

Contro il “pacchetto”

Una soluzione che, per esempio, non piace a Più Europa. Spiega il segretario regionale Riccardo Lo Monaco: «Dovremmo concentrarci sull’indicazione di 4-5 parole chiave capaci di rappresentare ai sardi l’idea di Sardegna che abbiamo in mente». Invece, «non penso che mettere contemporaneamente sul tavolo il confronto sulle elezioni regionali e quello sulle amministrative (che avverranno in momenti differenti) sia il modo migliore per individuare la proposta vincente per la guida del governo regionale». Infatti, sostiene il dirigente di Più Europa,

«sappiamo tutti che l’esito positivo delle regionali si tradurrebbe conseguentemente in proposte vincenti per Cagliari, Sassari, Alghero e anche per le future nuove province. Di contro, perse le regionali, il film sarebbe diverso e gli spazi di possibile vittoria alle successive amministrative si ridurrebbero enormemente con il conseguente possibile venir meno di ogni accordo siglato in precedenza». Sullo sfondo, le riflessioni sulle primarie per la scelta del candidato che quasi nessuno vuole. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA