Regionali, gli equilibri del centrodestra passano da Lazio e Lombardia 

Ultime ore di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Lombardia con i partiti che, sparsi sul territorio, danno vita ai comizi finali. I partiti schierano i big: i quattro candidati alla segreteria del Pd per Pierfrancesco Majorino e i cinque governatori della Lega per Attilio Fontana.

Sono loro a lanciare la volata finale ai candidati alla presidenza della Regione Lombardia per centrosinistra e Movimento 5 Stelle e per il centrodestra, nell’ultimo giorno di campagna elettorale prima che scatti il silenzio in vista del voto di domenica e lunedì

Il centrodestra si avvia al rush finale con il vento a favore ma anche alcune incognite. Se sulla carta la vittoria è scontata, più incerto l’effetto che avrà sugli equilibri interni ai tre principali partiti. Anche oltre i confini elettorali di Milano e Roma. Di sicuro è la Lombardia lo snodo clou. Qui, al di là della conferma del leghista Attilio Fontana - dato per favorito - Fratelli d’Italia potrebbe guidare una mini rivoluzione diventando il partito più votato e mettendo di fatto all’angolo Forza Italia e Lega.

Orizzonte tutto da scrutare anche nel Lazio. Se vincesse il candidato Francesco Rocca, la coalizione di centrodestra tornerebbe al governo dopo 13 anni dall’ultima sua governatrice eletta, Renata Polverini. Una vittoria della squadra, ripeterebbero in coro gli alleati. Contemporaneamente, però, sarebbe difficile frenare la tentazione di FdI di fare l’asso pigliatutto, è il timore in alcuni settori della maggioranza di governo. Del resto al voto del 25 settembre si era attestata al 26%. Un’ascesa che sa di boom per un partito nato nel 2012 e che un anno dopo, alle regionali del Lazio (vinte da Nicola Zingaretti) aveva di poco superato il 3%, salendo all’8,69 nel 2018.

