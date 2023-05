Regionali, Europa Verde ci crede 

Europa Verde parte dall’erba gialla e incolta di fronte alla stazione ferroviaria di Sassari: simbolo di incuria scelto ieri per presentare “Ultima spiaggia”, l’appuntamento in programma il 26 maggio, incipit delle iniziative in vista delle regionali 2024. «Questo snodo è fondamentale ma non ha quasi treni, né collegamenti da fare», spiega Antonio Piu, consigliere regionale del movimento, «abbiamo scelto di partire dai luoghi abbandonati del territorio per sottolineare il degrado e la mancanza di attenzione che nel tempo hanno determinato queste situazioni di abbandono sociale, ambientale, strutturale, nel quale viviamo oggi». I trasporti, il grande vulnus isolano in generale e del suo nord in particolare, sono uno dei leit-motiv dell’incontro al quale hanno partecipato anche il dirigente regionale del partito, Pierluigi Salis, i co-portavoce provinciali Francesca Porcu e Luigi Satta e i consiglieri comunali Marco Dettori e Lello Panu.

Platamona

«Saremo nel Centro commerciale Riviera di Sorso, nel litorale di Platamona», continua Piu, «un altro simbolo di abbandono». Luogo da cui però ripartire per immaginare un futuro sostenibile: «Dobbiamo portare il nostro disagio, quello del nord-ovest, così come è stato fatto per il Sulcis-Iglesiente. Lì i posti di lavoro si perdono, noi non riusciamo nemmeno a crearli». Platamona, secondo litorale dopo Rimini per estensione, rimane mal sfruttata. «Non è mai stato realizzato il tratto che la collega alla città, e stiamo parlando di 10 km. In vent’anni nessuno ha mai messo mano ai trasporti del nord-ovest». Mancano le “cerniere” con Porto Torres, Fertilia, Castelsardo.

Apertura al Terzo Polo

Questa la sfida per il quinquennio delle prossime regionali dove, Piu non lo nasconde, conta un altro fattore “verde”, quello dell’età. «Ci vuole un ricambio, anche generazionale. Però non vogliamo rottamare nessuno», dice. Intanto, «il nostro appello per un tavolo di confronto con le altre forze del centrosinistra è stato accolto, a partire dal Pd», dichiara il coportavoce Satta. Lo schieramento potrebbe includere, e ieri è stata ribadita l’assenza di veti, anche il Terzo polo, o quel che ne rimane. «Il punto fondamentale però è una programmazione che non è mai stata fatta prima», interviene di nuovo Piu. I contorni del progetto assumeranno contorni più nitidi venerdì, nell’evento (“Ultima spiaggia”) che tratterà anche della sostenibilità economica ed ecologica del nord ovest. «Sarà la prima tappa, poi percorreremo tutta la Sardegna, città per città». Abbattendo gli steccati, si augura Europa Verde, che imprigionano il nord-ovest sardo.