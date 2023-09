Regionali, è già toto-candidati 

Ancora nessuna certezza sulle coalizioni che si sfideranno alle elezioni regionali previste per fine febbraio inizio marzo 2024, ma nel Sulcis Iglesiente c’è grandissimo fermento con il toto-candidati all’ingresso nel palazzo del Consiglio di via Roma a Cagliari. Sono già diversi i nomi dati per certo, anche se va detto che da qui alle consultazioni molte cose possono ancora cambiare.

Gli uscenti e i sindaci

Tra i nomi più in auge di sicuro quello del Consigliere Regionale uscente Fabio Usai, il più votato alle scorse regionali, quando si candidò tra le file dei Sardisti. Ad oggi se però la sua candidatura è data per scontata molto più difficile è individuare non solo il partito ma persino la coalizione che sceglierà per la prossima tornata. Molto probabile anche la ricandidatura, tra le file della Lega, dell’uscente Michele Ennas. Per trovare altri papabili bisogna guardare a chi indossa la fascia tricolore nei Comuni del Sulcis. Molto probabile torni in campo il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco, Pd, già consigliere regionale in passato. Voci insistenti anche per i sindaci di San Giovanni Suergiu Elvira Usai e Sant’Antioco Ignazio Locci, anche lui con un'esperienza pregressa, che vengono dati quasi per certi tra le fila di Fratelli d’Italia. Altri sindaci in corsa potrebbero essere, il condizionale è sempre d’obbligo, Laura Capelli di Buggerru (Riformatori) Mariano Cogotti di Piscinas e Sasha Sais di Musei (Lega) Gianluigi Loru di Perdaxius (Udc) e Romeo Ghilleri di Nuxis. Molto quotato anche il nome di Debora Porrà, sindaca di Villamassargia, ma al momento poco si sa sulla sua possibile collocazione. Quanto al sindaco di Iglesias Mauro Usai, c’è chi lo dà per certo nella rosa dei nomi all’esame per la corsa alla presidenza per il centrosinistra.

Tante ipotesi

Le indiscrezioni ovviamente non si fermano qui e più si avvicina la data delle prossime elezioni, prevedibili tra febbraio e marzo 2024, i nomi dei possibili inquilini di via Roma aumentano. Per Fratelli d’Italia circolano anche i nomi di Daniela Garau di Carbonia e Gigi Rubiu di Iglesias, che già in passato ha ricoperto il ruolo di consigliere. Per quanto riguarda il Pd si fanno, tra gli altri, i nomi di Daniele Reginali e Francesco Melis di Iglesias, di Cinzia Micheletti di Carbonia e Elisabetta Di Bernardo di Carloforte. Per i Riformatori in molti son pronti a scommettere su Daniele Mele di Carbonia, Andrea Tunis di Narcao e Paola Mattioni di Iglesias. Per i Cinque stelle possibile la discesa in campo della ex sindaca di Carbonia Paola Massidda e del consigliere Gianluca Lai di Carbonia. Per sinistra Futura è data quasi per certa la candidatura di Luca Pizzuto di Carbonia, già consigliere regionale, mentre i progressisti potrebbero puntare su Simone Pinna di Iglesias. Per Sardegna al centro 2020 al momento i nomi sono quelli della consigliera Monica Atzori di Carbonia e del sindacalista Fabio Enne. L’unica certezza al momento è che da qui a completare le liste, due uomini e due donne per ogni partito, se ne vedranno ancora delle belle.

