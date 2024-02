Regionali, confronti ancora a distanza 

Un confronto nel senso vero della parola ancora non c’è stato e neppure è in programma. All’hotel Caesar’s a Cagliari sono intervenuti all’incontro organizzato da Copagri Alessandra Todde (Campo Largo) e Renato Soru (Coalizione Sarda), reduci dal battibecco del giorno prima al tavolo della Cgil, orfano però di Paolo Truzzu. Il candidato del centrodestra si è svincolato anche ieri: più o meno alla stessa ora era impegnato con la presentazione della lista dei Riformatori, prima di affrontare il suo tour quotidiano tra i Comuni dell’Isola. Oggi è previsto un nuovo appuntamento alle 17. Stavolta padrone di casa è Confcommercio Sardegna nella sede di via Santa Gilla a Cagliari. «Il primo confronto tra candidati alla presidenza. Senza limiti e senza censure», si legge nella nota stampa di presentazione. Ma Truzzu parteciperà solo in collegamento, mentre la quarta candidata, Lucia Chessa di Sardigna R-esiste, non è stata invitata. Chessa ha raccontato di essere stata chiamata dal presidente di Confcommercio: «Mi ha spiegato che non sono riusciti a rintracciarmi e che Confcommercio non vuole passare per un’associazione che fa discriminazioni. Io ho ricordato che ho un profilo Facebook attraverso il quale mi rintraccia chi vuole».

Centrodestra

Alla conferenza stampa dei Riformatori Truzzu ha sottolineato il valore della squadra, «di un gruppo di persone che sa che c’è un interesse superiore a quello personale di ognuno, ovvero l’interesse per la Sardegna. Faremo di tutto per difenderlo. Parlo da rappresentante del partito principale e del leader che oggi guida il Governo nazionale, lo dico come amico di Giorgia Meloni: quello che faremo sarà nell’interesse dei sardi». Lo farà «con la stessa forza con cui ho lavorato nella mia città, dove siamo riusciti a far atterrare trecento milioni di euro». In particolare, «in meno di 18 mesi siamo riusciti ad ottenere ottanta milioni e ad appaltarli tutti, certo ci sono i problemi di traffico e difficoltà, ma è la stessa fatica che incontra ogni cittadino quando ristruttura casa: alla fine dei lavori la casa avrà valore maggiore. Con questa prospettiva vorremmo governare la nostra Regione: dimostrando che vogliamo spendere le risorse, per poi chiederne altre e creare ricchezza nel territorio in modo che si possa vivere e invecchiare bene in quest’Isola».

Centrosinistra

All’incontro di Copagri si parlava della necessità di una nuova legge per l’agricoltura. «In Sardegna serve un profondo cambiamento culturale», le parole di Todde, «bisogna guardare agli esempi positivi, come la Ferrero ad Alba: lì tutto il territorio si è costituito intorno all'azienda, promuovendo un campione di filiera. Dobbiamo essere capaci anche qui di fare ragionamenti di questo genere. E la politica può fare moltissimo da questo punto di vista». Per Soru, invece, «non si possono dare più risorse alle singole aziende agricole per attività lobbistiche e personali. Stiamo parlando di un settore produttivo che ha un'enorme importanza, tutti devono far parte di un progetto più ampio, attorno a distretti, Op, cooperative. Chi è fuori da progetti ampli e comuni che portano crescita, non dovrebbe essere oggetto di sostegno pubblico». In serata, l’ex governatore ha incontrato i dipendenti del sistema Regione: «La macchina regionale è bloccata, è urgente rimetterla al passo con i tempi». Todde ha chiuso la giornata con un incontro pubblico a Iglesias, con il sindaco dem Mauro Usai: «Sto girando la Sardegna e mi rendo conto che dobbiamo tornare a occuparci dei problemi che toccano i cittadini».

