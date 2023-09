Regionali, centrosinistra-M5S: si rafforza l’ipotesi Todde E intanto Truzzu insidia Solinas 

Alcuni passi in avanti, in entrambi gli schieramenti, verso la scelta del candidato governatore nel 2024. Nel centrodestra è sempre più a rischio il Solinas bis, mentre si consolidano le chance del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia). Per quanto riguarda la coalizione che mette assieme centrosinistra e M5S, stanno salendo le quotazioni della vicepresidente del movimento e deputata Alessandra Todde.

La delegazione

Domani il tavolo delle forze progressiste si riunirà nella sede del Pd in via Emilia. Per i pentastellati interverranno il capogruppo in Consiglio regionale Alessandro Solinas, la senatrice Sabrina Licheri e il coordinatore provinciale Sandro Sanna. I tre porranno una serie di condizioni agli alleati: il no secco alle primarie; vari criteri a cui dovrà rispondere la figura del candidato alla presidenza: no indagati, no condannati e personalità con conflitti di interessi; chiarezza tra le forze politiche sul percorso da seguire; costruzione di una base programmatica in contemporanea con la selezione del presidente; l’indicazione immediata della data del prossimo tavolo. Alessandra Todde è il nome del M5S qualora si decidesse di indicare un candidato del Movimento. Scelta che sarà formalizzata lunedì a Roma, durante un incontro tra il presidente Giuseppe Conte, la stessa Todde, il coordinatore nazionale Ettore Licheri e i quattro consiglieri regionali (Solinas, Desirè Manca, Roberto Li Gioi, Michele Ciusa). La partita nella coalizione non è comunque ancora chiusa, restano possibili altre candidature.

Intanto però i Progressisti avvertono: «È il programma di governo il più importante strumento per cementare l’alleanza». In una nota diffusa alla vigilia del vertice, che si auspica «operativo», il partito di Zedda, Agus e Ghirra aggiunge che «ritenere che la candidata o il candidato alla presidenza possano avere, in solitudine, un ruolo elettorale trainante, il compito di definire il programma e l’assetto dell’organo collegiale di governo rischia di determinare lo sfaldamento dell’alleanza». Nel programma, poi, ambiente, istruzione sanità e trasporti dovranno avere spazio prioritario.

Il tavolo nazionale

Sul fronte del centrodestra, le notizie sono tutte romane e attribuibili a un tavolo riunito in questi giorni e al quale hanno partecipato Giovanni Donzelli e il ministro Lollobrigida per Fratelli d’Italia, Roberto Calderoli per la Lega e Maurizio Gasparri per Forza Italia. Il tavolo in questione, in realtà, si sta occupando di Comunali, ma sono ugualmente trapelate indiscrezioni sulle candidature alla presidenza della Regione. Al governatore uscente Christian Solinas (già indicato da Matteo Salvini come nome della Lega per le regionali) sarebbe comunque garantito un posto alle prossime europee, oppure alla guida dell’Autorità portuale. Il nome forte di Forza Italia sarebbe quello del deputato Pietro Pittalis. Fratelli d’Italia – che ha il pallino in mano - dovrebbe invece puntare su Truzzu. In questo modo, Forza Italia prenderebbe l’opzione sul Piemonte, la Lega del Veneto e FdI della Sardegna e dell’Emilia Romagna. (ro. mu.)

