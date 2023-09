Regionali, Avs accelera «Subito un incontro per scegliere il leader»  

Cinque anni fa i nomi dei candidati alla presidenza vennero ufficializzati tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, e i partiti vorrebbero rispettare i tempi anche a questo giro. Il tempo a disposizione non è tantissimo e l’alleanza che mette insieme le forze d’opposizione in Consiglio regionale e alcune anime del mondo civico, autonomista e indipendentista, prova ad accelerare.

L’invito

Dal primo incontro sono passati due mesi, abbastanza per riflettere: «Pensiamo sia a questo punto non più rinviabile la convocazione del tavolo di coalizione per discutere ed individuare il prima possibile il candidato/a che ci guiderà nella sfida elettorale e nella discussione con i cittadini di un ambizioso progetto di governo che ridia speranza e fiducia ai sardi», è la proposta di Avs, una delle circa venti sigle che compongono l’alleanza. «Riteniamo siano molto positive le tante iniziative proposte dai partiti e dai movimenti che animano l’alleanza del centrosinistra e progressista. Da queste emerge un’energia che ci deve aiutare nei prossimi passi indispensabili per offrire ai cittadini ed alle cittadine sarde una chiara e limpida alternativa all’attuale maggioranza che sta portando la nostra Isola allo sfascio», spiegano i segretari dei partiti Europa Verde, Sinistra Sarda e Possibile con i consiglieri regionali del gruppo Alleanza Rosso-Verde Eugenio Lai, Antonio Piu, Diego Loi, Daniele Cocco, Maria Laura Orrù e Laura Caddeo, in una nota in cui invitano Pd e M5S, in quanto «forze più rappresentative», a convocare un incontro.

I meccanismi

Ma come scegliere il leader? Quella delle primarie resta un’ipotesi, anche se su questo aspetto non c’è una convergenza unitaria. Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, spiega che sull’argomento «non c’è nessun preconcetto». Ma «l’Isola in questo momento non sta vivendo un momento semplice e bisogna fare attenzione a non sminuire temi fondamentali per il futuro dei sardi».

Questo non significa «che non sia importante scegliere la persona giusta per guidare l’Isola. Anzi: mai come in questo momento alla Sardegna servirebbe avere un presidente autorevole con grandi competenze politiche e amministrative, in grado di unire la coalizione e di portare un valore aggiunto elettorale, perché le elezioni vanno vinte», chiarisce Agus.

In campo

I nomi sullo sfondo sono diversi: il segretario del Pd Piero Comandini, il sindaco Dem di Iglesias Mauro Usai, gli ex parlamentari Gavino Manca e Romina Mura, il deputato del Pd Silvio Lai. Poi, il sindaco di Quartu Graziano Milia. E per il M5S: la deputata Alessandra Todde – che però in base allo statuto del Movimento non potrebbe scendere in campo -, la consigliera regionale Desirè Manca.

