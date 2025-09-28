Regionali, affluenza in calo nelle Marche 

Occhi tutti puntati sull'affluenza, osservata speciale nella sfida tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, in quelle che perfino il Financial Times definisce "Swing Marche". Il primo appuntamento con la tornata di elezioni regionali d'autunno è anche l'unico considerato alla vigilia potenzialmente contendibile, con i due candidati dati a pochi punti di distanza. E farà da cartina tornasole delle potenzialità del campo progressista (quasi tutto) unito, così come dello stato di salute della coalizione di governo, ancora alle prese con la scelta dei candidati nelle tre Regioni che voteranno a fine novembre, Puglia, Campania e Veneto.

Le altre partite

Così, mentre Acquaroli e Ricci depositano la loro scheda nell'urna, tra gli alleati di centrodestra si registrano intanto le ennesime scintille incrociate: tra FI e Lega sulla prossima manovra e tra FdI e FI sulla strategia migliore per la Campania. Per Antonio Tajani la soluzione migliore da mettere in campo contro Roberto Fico sarebbe quella di «un civico», opzione bocciata però senza appello dai meloniani campani. «Si può vincere» anche se si tratta di una roccaforte del centrosinistra, è convinto il segretario di Forza Italia che chiede agli alleati di seguirlo sull'idea di una figura terza rispetto ai partiti, che può consentire di «allargare». Ma non è al centro che si vince, piuttosto bisogna candidare «il migliore», risponde piccato il coordinatore meloniano in regione Antonio Iannone, rilanciando la corsa di Edmondo Cirielli. Toccherà a Giorgia Meloni ricomporre queste schermaglie, convocando il «tavolo nazionale» che non ha ancora una data ma si dovrebbe fare «presto», assicura il vicepremier di FI, dopo che già nei giorni scorsi anche Matteo Salvini aveva detto di contare su questa settimana come quella «giusta» per completare il puzzle.

Il nodo

Finora la partita più complicata era apparsa quella veneta, con Lega e Fratelli d'Italia che rivendicano entrambi la successione a Luca Zaia. Se la premier dovesse mantenere lo schema attuale, il più quotato rimarrebbe il leghista Alberto Stefani, uno dei vice di Salvini che ha avuto il benestare pubblico anche del "Doge". Tutti i leader del centrodestra si ritroveranno martedì a Lamezia Terme, per sostenere il bis di Roberto Occhiuto e più di qualcuno ha lanciato l'idea che da quel palco possa arrivare l'annuncio anche delle altre candidature. Suggestioni, per ora. In attesa della premier.

Intanto si compulsano i cruscotti dove scorrono i dati dell'affluenza marchigiana, e nei partiti scattano le prime analisi per cercare di prevedere l'esito finale.

I dati

A fronte di un calo dell'affluenza che ancora alle 19 appariva contenuto (al seggio è andato il 30,24% degli elettori contro il 32,94% del 2020, mentre in Valle d'Aosta dove si vota un giorno solo alla stessa ora si tocca il 51%), già nei due schieramenti si osservano i dettagli. Ad Ancona, dove secondo gli esperti si gioca il clou della partita, la percentuale di votanti scende di quasi tre punti. Se questo sposterà l'ago della bilancia si vedrà.

