Regionali, a Firenze l’ultimo confronto Domani urne aperte 

FIRENZE. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio Tajani. Tutti uniti in piazza San Lorenzo a Firenze per spingere Alessandro Tomasi nella corsa per la Regione Toscana. La premier attacca Cgil e la sinistra «che non è riuscita a gioire per la tregua, più fondamentalista di Hamas e particolarmente "rabbiosa" perché abbiamo dimostrato che erano scarsi al governo». Quindi, lancia la sfida delle urne di domani e lunedì: «Noi siamo nati per ribaltare i pronostici e lo faremo anche qui, il campo largo è un grande centro sociale», ma gli italiani capiscono quando la politica li tratta da imbecilli, dicendo cose tipo: se voti me nelle Marche avrai lo stato della Palestina. Poi, un passaggio sullo storico accordo in Medio Oriente: la pace non viene firmata «né per Landini, né per Albanese che insulta la Segre, né per Greta con la Flotilla. C'è una persona da ringraziare, Trump, presidente degli Usa, repubblicano». A poche centinaia di metri dal palco del centrodestra, da piazza dell'Indipendenza, parte un corteo di Usb, centri sociali e giovani palestinesi. E la presidente del Consiglio si toglie un sassolino dalla scarpa appena sale sul palco, di fronte alla piazza piena dei suoi sostenitori: «Noi ci possiamo permettere di scendere in piazza, e guardare la gente negli occhi a testa alta». La pace a Gaza «si deve anche a quello che alcuni giudicano un criminale, che è Bibi Netanyahu», rivendica Salvini. Tajani, invece, si appella ai centristi, perché «dall'altra parte è rimasta solo la sinistra che è sempre più succube dei 5 stelle». Infine, cita le recenti manifestazioni per la Palestina che sono diventate «per la guerra con i figli di papà che se la prendevano con i figli del popolo, che sono i carabinieri, i poliziotti e i finanzieri». In piazza Strozzi arriva Matteo Renzi che si rivolge direttamente alla premier: «Il Paese è fermo, il debito cresce, basta retorica». Il suo obiettivo, ambizioso, è che Iv-Casa riformista sia «la seconda lista di coalizione dopo il Pd». Le urne toscane sono un appuntamento cruciale per il centrosinistra che, dopo aver perso le Marche e la Calabria, punta su Eugenio Giani per iniziare la rimonta. Giuseppe Conte, che non ha previsto la presenza Giani sul palco del M5s in piazza delle Murate, lo incontra a Scandicci, per un evento di rito - come forma di mediazione - concordato con Schlein. Una stretta di mano a suggellare l'alleanza: «Lavoreremo insieme 5 anni». Nonostante le differenze.

