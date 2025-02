Reginetta Frattaroli 

Laura Frattaroli (Tespiense Quartu) è la regina indiscussa dei 400 metri ai campionati italiani Allievi Indoor di atletica leggera: la cagliaritana ha rispettato i pronostici con autorevolezza tagliando il traguardo in 55”00, tempo che la avvicina parecchio al suo primato sardo assoluto sardo indoor di qualche settimana fa. La sua una gara mai in discussione, prima sin dall’uscita dai blocchi dietro di sé ha lasciato il vuoto e le avversarie a contendersi un posto sul podio. Grande protagonista anche la compagna di squadra Aurora Aresu, capace di un miglioramento costante nel corso della manifestazione: dopo il nuovo personale di 57”93 in batteria con una prova di grande carattere, ha chiuso la finale in 57”69 portando a casa un promettente quarto posto.

Nei 60 hs il sassarese Mattia Finiu (Ichnos) dopo aver conquistato l’accesso alla semifinale con 8”29 in batteria, sfiora la finale da primo degli esclusi con 8”20 ed è 9°. Nel triplo, l’amsicorina Elena Spini è 19ª guadagnando posizioni in classifica grazie al salto da 11,18, mentre nei 200 Vittoria Passiu Basciu (Tespiense) si è fermata al 19° posto con 26”12, tempo inferiore alle sue reali potenzialità. Maya Sciolti (Delogu Nuoro) si è migliorato nei 60 hs da 9”30 a 9”24 in batteria, classificandosi 42ª e nella stessa gara Alessia Succo (Atl. Settimese) ha realizzato la migliore prestazione mondiale U18 di sempre, correndo in 8”07. Per l’Isola ai Campionati Italiani U18 indoor di Ancona il bottino complessivo è di una medaglia d’oro e cinque nuovi record individuali in un contesto altamente competitivo dove si sono registrati cinque primati italiani di spessore internazionale.

Iglesias incorona i Master

Nel pistino di “Ceramica” a Iglesias sono stati assegnati i titoli sardi Master over 35. Giuseppe Perra (M35, Atl. Olbia) con 7”27 ed Andreina Marcia (F50, Libertas Campidano) con 8”37 hanno dominato la classifica complessiva dei 60 metri, Marco Corrias (M50 Shardana) con 9”39 e Daniela Melis (F45, Libertas), 11”79 quella dei 60 hs. Si è distinto inoltre Matteo Pusceddu (M45, Arbus) nel triplo con 10,69 e nell’alto con 1,36, mentre nel lungo hanno vinto Roberto Farris (M45, Assemini) con 5,29 e Daniela Melis (F45, Libertas) con 3,75 metri.

