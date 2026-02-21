VaiOnline
Regina Wierer lascia da quinta 

Dorothea Wierer si è congedata dal biathlon con un quinto posto nella mass start che ad Anterselva ha chiuso il programma della specialità ai Giochi invernali di Milano Cortina. Malgrado due giri di penalità è riuscita a rimanere tra le prime, ma alla fine ha accusato mezzo minuto di ritardo. La Francia ha dominato con Oceane Michelon, anche lei con un doppio errore al poligono, che ha vinto davanti alla compagna di squadra Julia Simon (una sola tornata di penalità) e alla ceca Tereza Vobornikova. L'altra italiana, il primo e storico oro olimpico del biathlon Luisa Vittozzi, ha chiuso 18ª con quattro colpi fuori bersaglio.

«Dorothea Wierer ha fatto la storia del biathlon italiano. È una leggenda per tutti ma per la nostra squadra rappresenta qualcosa di unico, perché se siamo oggi qua, con l'attenzione che abbiamo, in gran parte è merito suo», la elogia il dt azzurro Klaus Hoellrigl, soddisfatto anche per l'oro di Vittozzi e l'argento della staffetta mixed, anche se «le aspettative erano alte dopo le ultime gare in Coppa del mondo. Il biathlon è fatto così», ha aggiunto.

Si alpinismo

Quinto posto anche per Alba De Silvestro e Michele Boscacci nella staffetta mista di scialpinismo. La coppia cede il passo agli Stati Uniti all'ultimo giro. Oro alla Francia con Harrop/Anselmet, l'argento alla Svizzera con Marianne Fatton e Jon Kistler e la Spagna è bronzo con Alonso Rodriguez e Cardona Coll.

Bob e gaffe

Nel bob a 4, l’equipaggio azzurro di Patrick Baumgartner (con Bilotti, Fantazzini e Mircea) è quinti ma a soli 19 centesimi dal podio. Oggi le ultime due manche (alle 10 e alle 12.25). A fare notizia, però è la nuova figuraccia della Rai. Durante la telecronaca su Rai 2, una voce fuori onda ha detto «evitiamo l'equipaggio 21 che è israeliano». Immediate le scuse del responsabile ad interim di Rai Sport, Marco Lollobrigida, ma quel punto il vespaio di polemiche non poteva essere più fermato.

