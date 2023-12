Regina delle barlady nel segno di Banksy 

Un cocktail di professionalità, determinazione e creatività ha portato Francesca Aste, 30 anni, originaria di Carloforte, a vincere il titolo di Lady Amarena 2023, la regina delle barlady italiane incoronata nella finalissima di Roma. Un traguardo frutto di tenacia e amore per la professione.

La carriera

Francesca Aste ha sempre avuto in mente il suo obiettivo sin da quando, a 14 anni, ha iniziato a fare le stagioni al bar Cipollina di Carloforte, primissima tappa di un percorso che non si è mai fermato. Sull’isola di San Pietro ha seguito dei corsi professionali e ha lavorato poi al bar Napitia e infine al bar Napoleone per cinque anni, fino alla decisione di spiccare il volo verso altri lidi. «Quando il mio compagno e io, coppia nel lavoro oltre che nelle vita, abbiamo deciso di partire a Milano - racconta Francesca - avevamo in mente di restarci 5 anni, doveva essere una tappa per imparare il più possibile dalla professione. Milano è stata fondamentale: c’è la tendenza a credere che nel nostro lavoro sia indispensabile andare all’estero per formarsi nel migliore dei modi ma qui in Italia non abbiamo nulla da invidiare ad altre realtà. Nel periodo milanese ho fatto più lavori, avevamo in mente di confrontarci con tutti gli aspetti del nostro settore: mi sono occupata di caffetteria, cocktail, management, accoglienza e ristorazione, un’esperienza davvero molto formativa e stimolante». In locali top del settore, con standard elevatissimi, Francesca Aste ha continuato ad arricchire la sua personale valigia di esperienze. Fino a quando, con il compagno Marco, dopo quattro e mezzo a Milano, hanno preso la decisione di tornare in Sardegna, a Cagliari per la precisione, dove lavorano in un locale del centro.

Il concorso

A quello nazionale per Lady Amarena, Francesca Aste ha partecipato con il suo Banksy Martini , un cocktail ispirato al celebre murales di Banksy con la bambina che lascia volare il palloncino a forma di cuore. C’è la tecnica e anche la creatività, come marchio di fabbrica: la ricetta del cocktail vincente prevede un mix di gin Fabbri, Marendry Bitter, di liquore alla pesca e Mixybar plus zucchero italiano. La marcia in più è l’amarena legata al palloncino rosso: il cuore vola via, mentre si esprime un desiderio, e l’amarena si mangia. Estetica e tecnica che sono valse a Francesca Aste il titolo di Lady Amarena 2023 nella finalissima di Roma, dove il suo cocktail si è confrontato con altre nove eccellenze della mixology. Com’è nata l’idea del Banksy Martini? «Avevo già ideato il cocktail, ero sicura dell’idea e ho pensato di proporlo per il concorso- dice la bar lady - Ho voluto capovolgere il concetto di Banksy: nel disegno che tutti conoscono il palloncino vola via, nel mio cocktail il palloncino è legato ad un’amarena che si può mangiare». Un successo accolto con tanto orgoglio nella sua Carloforte: tra i primi a congratularsi con lei per il risultato prestigioso c’è il titolare del bar carlofortino da cui ha spiccato il volo, tantissimi complimenti anche sui social. Il prossimo anno Lady Amarena 2023 rappresenterà l’Italia al concorso internazionale. Dove immagina il futuro Francesca Aste? «A Cagliari, una città che ha delle potenzialità per il nostro settore». Magari in un locale tutto suo, a inventare cocktail e realizzare il sogno di una vita.

