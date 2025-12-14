regina battocletti l’europa ai suoi piedi 

Su un percorso che le ricordava il parchetto dove correva da bambina, Nadia Battocletti ha portato in gara la gioia e la leggerezza di quegli anni per trionfare ancora una volta agli Europei di cross, dove domina da sei anni, tra titoli giovanili e senior. A Lagoa, in Portogallo, l'azzurra è arrivata da favorita assoluta e nessuna delle possibili rivali ha potuto fare nulla per impedirle di difendere il titolo di campionessa continentale senior. Una conferma d'oro che è arrivata anche per la staffetta mista, a sottolineare il felice momento dell'atletica italiana. «Sono tanto, tanto, tanto fiera di me», ha commentato la trentina. «Si pensa che sia sempre tutto facile ma in realtà si può provare un po' di stanchezza, di ansia. La vita di un'atleta non è soltanto correre, c'è molto altro, ma sono felice che per me l'atletica resti un posto sicuro, piacevole». La britannica Megan Keith e la turca Yasemin Can l’hanno acocmpagnata sul poduo. In festa con la “regina del cross” a Lagoa ci sono anche Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese, saliti sul gradino più alto nella staffetta. È il terzo oro nelle ultime quattro edizioni per gli azzurri, già campioni d'Europa a Piemonte 2022 e ad Antalya 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA