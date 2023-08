Regime più stabile, leadership rafforzata 

E ora? Nel senso, adesso che i vertici della Wagner sono stati (a quanto pare) eliminati, per l'Occidente sarà meglio o peggio? I partner del fianco est della Nato non hanno dubbi. «La compagnia d'armi passa sotto la guida di Putin. Che ognuno risponda da solo alla domanda: la minaccia sarà più grande o più piccola? Per me è una domanda retorica», ha detto ad esempio il premier polacco Mateusz Morawiecki.

A dargli manforte è stato il presidente lituano Gitanas Nauseda. «Non dobbiamo pensare che la morte di Prigozhin ci faccia sentire più tranquilli o che migliori in qualche modo la situazione della sicurezza», ha dichiarato. Insomma, gli alleati farebbero bene ad attuare le decisioni prese al vertice di Vilnius sul rafforzamento del limes orientale senza indugi perché, Prigozhin o meno, la Russia resta la Russia, uguale a se stessa. Certo, è ancora molto presto per un'analisi comprensiva. Fonti diplomatiche Nato evidenziano come le conseguenze più rilevanti si avranno «sul fronte interno», con «un rafforzamento» della posizione di Vladimir Putin e del suo entourage, «colto di sorpresa» dall'ammutinamento della Wagner. «Il regime è ora più stabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA