Regia pubblica per l’aeroporto 

Il Riviera del Corallo non sarà la “cenerentola” degli scali sardi. «Se manca la programmazione congiunta, che torni pubblico». Anche il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, accarezza l’idea di un ritorno al passato, quando la Regione deteneva la maggioranza delle quote societarie. Porti e aeroporti, soprattutto in un'Isola, spiega Pais, «sono prima di tutto delle infrastrutture "sociali", oltre che le più importanti dal punto di vista economico. Nessuna posizione preconcetta, ma va ribadita la necessità di assicurare una regia del “sistema pubblico”, con in testa la Regione, per garantire il preminente interesse generale, il diritto alla mobilità».

La privatizzazione

Nel 2016 la Giunta guidata dal governatore Pigliaru cedette al fondo F2i il 72 per cento delle azioni dello scalo gestito dalla Sogeaal, al prezzo di circa 9,6 milioni di euro. «Contestualmente in quel periodo in Consiglio deliberò 5,8milioni di euro di finanziamento pubblico per l'aeroporto, una parte per ripianare il rosso, – ricorda il presidente del Consiglio regionale - il resto per ricostituire il capitale sociale di competenza della Regione. Un'operazione che, alla luce degli eventi, ove si ritenesse, potrebbe essere riconsiderata». Sulla stessa linea l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro che, in occasione della mobilitazione promossa da Provincia di Sassari, Tips (Tavolo istituzioni e parti sociali) e Rete Metropolitana, ha ipotizzato l’acquisizione dello scalo di Alghero, in maniera provocatoria, ma non troppo.

Sindacati inascoltati

«Dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano», commenta Arnaldo Boeddu, segretario della Filt Cgil. Lui per primo aveva messo in guardia contro la privatizzazione dello scalo, proponendo alla Camera di commercio di acquisire le quote azionarie che la Regione sette anni fa stava svendendo. «Quasi implorai la Regione di non scendere in ogni caso al di sotto del 51% della proprietà, proprio perché il territorio e lo stesso scalo, non avrebbero potuto reggere l’impatto con un sistema completamente liberalizzato». La cessione si fece comunque, «tutti sottovalutarono ciò che successivamente è puntualmente accaduto», sottolinea il sindacalista, secondo cui ora si può solo cercare di correre ai ripari chiedendo a F2i di conoscere nel dettaglio il piano industriale, «in maniera tale da poter eventualmente intervenire per tempo e con gli adeguati correttivi».