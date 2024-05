Reggio Emilia si veste di rossoblù 

L’immagine di quel rettangolino verde riflesso sulla pupilla marrone di un tifosa non più giovanissima comincia a sfocarsi. Come si fa a non commuoversi quando finalmente anche Claudio Ranieri arriva sotto la gradinata Nord, portato in trionfo dai suoi stessi giocatori? Troppo facile, tra i 3500 tifosi del Cagliari, accorgersi che quello è un saluto in piena regola. E non potrebbe esserci momento più bello, a pensarci bene, non esiste miglior sigillo a una salvezza da spedire negli annali, da festeggiare (quando sarà) per bene e ricordare per sempre.

La crociata

L’ennesimo esodo biblico del popolo rossoblù era cominciato sabato. La caccia al biglietto aereo molto prima. Un esercizio di rapidità, inizialmente, di ingegno e di fantasia, più tardi, quando i pochi posti sui voli in continuità territoriale sono spariti. Da tutti gli aeroporti sardi a quelli a due o tre ore di auto da Reggio, i tifosi hanno tracciato la rotta della propria fede. Ragazzi, ma soprattutto adulti, gente che non penseresti credere ancora nel pallone, ignorare i suoi misteri, trascurare il suo lato oscuro nel quale sguazza il complottismo da Bar Sport. Ma questo è il nocciolo della fede più salda, che alberga nei cuori puri, che non ammette obiezioni ma solo crociate.

La maglia giusta

L’ultima crociata è una via di mezzo tra Venezia e Bari, le altre battaglie campali delle ultime due stagioni. Non ha la sofferenza di Bari, non ha l’inutile attesa di Venezia. Ha il lieto fine, quel sapore particolare di sentirsi padroni e in superiorità numerica in casa d’altri. Sin dalle strade attorno allo Stadio Mapei, la casa della Reggiana acquistata da Squinzi per il suo progetto-modello neroverde, la presenza delle maglie rossoblù è preponderante. Maglie di ogni colore (sì, anche quella marroncina di Sa Die), con ogni nome scritto dietro. Molti Riva, molti Zola: «Ho aspettato un anno per farla arrivare a lui attraverso tre persone e tornare indietro autografata: l’ho messa tre volte, la lavo al rovescio…)», dice un tifoso che arriva da Parma. Ogni indumento, d’altra parte, ha una storia. A un appuntamento così non si arriva vestiti a casaccio. Ogni sciarpa, ogni bandiera, ogni maglia porta con sé una motivazione, è estratta da un’aneddotica accurata.

Musica a palla

Così combinato il popolo rossoblù entra al Mapei Stadium, pianta la bandiera dei quattro mori e ne prende possesso nel nome di Gigi Riva. Un curva intera basta a superare per numero i neroverdi sparsi negli altri tre settori. Entrano i rossoblù e salgono altissimi due cori: «Vogliamo undici leoni!» e «Vincere!». L’addetto del Mapei alza il volume della musica ma non basta. C’è un popolo intero a spolmonarsi per il Cagliari, un popolo non soltanto sardo. Piero, classe ’64, un classico figlio dello scudetto, arriva da Urbino: «C’ero ad Ascoli nel 1983, c’ero a Terni negli spareggi del 1977», ma, sapete cosa?, non è sardo e neppure ha parenti sardi. Che importa? Da Gigi Riva in poi, questo dettaglio non ha mai contato gran che. Chiedere a quel signore che, a partita finita, viene portato in trionfo dai suoi giocatori per credere. Il Cagliari è salvo, la gente è grata: «Risorgeremo, l’ha detto Claudio Ranieri!»

