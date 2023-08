Reggina fuori, rientra il Lecco 

La Reggina fuori dalla serie B, il Lecco di nuovo dentro. Così ha deciso ieri il Tar del Lazio, che ha respinto il ricorso del club calabrese contro l’iniziale esclusione dal torneo (per il mancato versamento di 757 mila euro) e accolto quello dei lombardi, prima ammessi al campionato cadetto (avevano vinto i playoff) e poi fatti fuori dal Collegio di garanzia su ricorso del Perugia (per il ritardo nella richiesta dei nerazzurri di giocare a Padova, visto che il loro stadio non rispetta i criteri richiesti).

Ma non finisce qui: sono in arrivo i ricorsi al Consiglio di Stato (a Reggina e Lecco potrebbe aggiungersi il Foggia) e, vista la volontà della Lega di cominciare comunque a 20 squadre dopo Ferragosto con la X al posto della Reggina (il Lecco per ora è in calendario alla prima a Pisa, ma c’è una Y virtuale per quella posizione), è probabile che si chieda di anticipare i tempi e si arrivi alla sentenza definitiva prima del 18 agosto.

Intanto il Consiglio federale convocato per oggi in via Allegri ha tra i punti di cui discutere all’ordine del giorno anche i ripescaggi, ma i format non saranno toccati proprio perché l’epoca dei ricorsi non è finita. Unica mossa, l’ammissione dell’Atalanta B alla serie C al posto del fallito Siena .

