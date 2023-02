Reggina beffata dal Cosenza nel finale 

Gli anticipi della 27esima giornata di Serie B regalano alcune sorprese. La Reggina cade incredibilmente nel derby calabrese contro il Cosenza ultimo in classifica. La squadra di Pippo Inzaghi, dopo aver sbloccato la gara con l’ex di turno Gori, si fa rimontare in pieno recupero: l’eroe del San Vito Marulla è Nasti il quale, nel giro di 2’, sigla una doppietta che vale una vittoria destinata probabilmente a passare alla storia per i Lupi.

La Reggina, come accaduto a Cittadella, si lascia sfuggire una vittoria già in tasca e spreca l’opportunità di salire al terzo posto. Il Parma esce sconfitto dal Tardini per la sesta volta in questo campionato. Finisce 1-0 per il Pisa: per i nerazzurri a segno Touré. Regna l’equilibrio invece tra Palermo e Ternana (la gara termina 0-0).

Oggi in campo

Stasera si giocano le restanti gare del turno, tutte in contemporanea alle 20,30. La capolista Frosinone, dopo la sconfitta interna con il Parma, non può commettere altri scivoloni nonostante il +9 sul secondo posto. La sfida contro la Spal diventa quindi un appuntamento cruciale per raggiungere la promozione diretta e la conquista del titolo. Il Bari contro il Venezia cerca ulteriori conferme per continuare a inseguire il sogno serie A. Lontano dal San Nicola la squadra di Mignani è quella che ha raccolto più punti ma in casa ha vinto solo in quattro occasioni. I lagunari, in piena zona playout, sono riusciti a bloccare sullo 0-0 la squadra di Ranieri ma la classifica resta deficitaria.

Vuole continuare a stupire il Südtirol di Bisoli, reduce da sette risultati utili. Gli altoatesini affrontano il Benevento che nelle ultime settimane sembra aver trovato la giusta quadratura con Stellone in panchina. Modena-Ascoli è un incrocio da metà classifica. In fondo alla classifica il Brescia spera di uscire dalla crisi a Cittadella, mentre il Perugia ospita il Como in quello che si preannuncia un delicato confronto salvezza.