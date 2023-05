Reggina, altri 4 punti! 

Dopo una prima penalizzazione di 3 punti, ieri il Tribunale Federale Nazionale ha assegnato altri 4 punti di penalizzazione alla Reggina, che ora esce dall'area playoff, scivolando a quota 42 punti in classifica. Giovedì prossimo si svolgerà l'udienza presso la Corte d'Appello federale che analizzerà il ricorso del club calabrese contro la prima sentenza.

La Procura federale della Figc ha accolto la richiesta di patteggiamento del Parma sui mancati adempimenti dei versamenti delle ritenute Irpef di febbraio e pertanto il club emiliano è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare subito. Gli emiliani tornano a 51, alla pari col Cagliari.

Reggina, i motivi

Così nella sentenza della Federcalcio: «Il Tribunale Federale ha sanzionato la Reggina con 4 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l'inibizione di 3 mesi per l'ad del club Paolo Castaldi. La società, già sanzionata dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica». ( al.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA