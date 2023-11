Reggimento “Sassari”, cambio al comando: Fortunato al posto di Lupo 

Si è tenuta ieri nella caserma Attilio Mereu la cerimonia di avvicendamento al comando del Reggimento Logistico Sassari. Il colonnello Eugenio Fortunato è subentrato al parigrado Luca Lupo. La cerimonia, presieduta dal comandante della Brigata Sassari, generale Stefano Messina, ha visto la partecipazione di autorità civili, religiose e militari.

Nel discorso di commiato il colonnello Lupo ha elogiato l’impegno e la dedizione del personale, che ha ringraziato per la fedele collaborazione data alla causa del reparto negli oltre tre anni del suo periodo di comando, durante i quali il reggimento ha operato come Task Force logistica in supporto alla Brigata “Sassari” per i Mondiali di calcio in Qatar e in occasione dell’esercitazione Nato “Noble Jump 2023”. Senza dimenticare il ruolo avuto nelle operazioni “Igea” ed “Eos” a sostegno della popolazione sarda durante la pandemia da Covid – 19. In concreto, si è trattato dell’incessante attività di trasporto e consegna dei vaccini, oltre a quella di movimentazione, trasporto e stoccaggio nei depositi della Protezione Civile di indumenti e materiali protettivi provenienti dalla penisola. Un impegno riconosciuto con la concessione della Croce d’Argento al merito dell’Esercito alla Bandiera di guerra del reggimento, avvenuta il 1° marzo 2023. Il generale Messina ha ringraziato gli autieri del Reggimento logistico e il colonnello Lupo, che lascia il comando dell’unità per assumere un nuovo incarico a Roma, per il lavoro svolto.

Le attività di base condotte sono quelle del mantenimento, dei trasporti e dei rifornimenti, ma anche le attività di gestione dei transiti presso porti, aeroporti e ferrovie per il monitoraggio e il supporto delle unità in rientro o in partenza per i teatri operativi all’estero in cui la Forza Armata è impiegata. Il Reggimento logistico “Sassari” è orientato al supporto delle istituzioni civili per il concorso in attività di pubbliche calamità ed ordine pubblico o in altri casi di straordinaria urgenza.

