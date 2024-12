Reggaeton e lenticchie per lo spettacolo di Capodanno 

L’anno nuovo si festeggia ai giardinetti: Monserrato avrà ancora una volta il suo Capodanno, con un grande evento che permetterà a coloro che non desiderano spostarsi di accogliere il 2025 in casa propria. La notte del 31 in via del Redentore arriva lo show reggaeton e anni ‘90 di Angelo Carcangiu “Sube la Adrenalina”: un varietà con band di musica dal vivo, corpo di ballerini, robot led ed effetti speciali, curato da Produzioni artistiche Vadilonga. L'inizio dello spettacolo è fissato per le 22.30, poi dalla mezzanotte per illuminare la serata largo ai fuochi d’artificio, che ormai da anni caratterizzano i festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo. In più, la distribuzione delle lenticchie portafortuna da parte dell’associazione Sa Carriadroxa.

«Un evento che farà sì che i monserratini festeggino l’arrivo del nuovo anno nella propria città, con uno spettacolo musicale gradito da tutte le fasce d’età», commenta l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. All'organizzazione ha collaborato ancora una volta la Pro Loco. «Questo momento rappresenta un’opportunità per valorizzare il nostro territorio e far divertire tutta la comunità», le parole della presidente Francesca Distinto. L'area dei giardinetti interessata dallo show è quella compresa tra gli incroci con via San Sebastiano e con via Virgilio. A partire dalle 18, verranno posizionate le transenne per chiudere tutti i varchi d’accesso a via del Redentore fino all'incrocio con via Giulio Cesare. Le conseguenti modifiche alla viabilità andranno avanti fino alle 2 del mattino, quando la circolazione riprenderà regolarmente.

RIPRODUZIONE RISERVATA