Regeni, sarà la Consulta a dire se si può celebrare il processo 

ROMA. Per i familiari di Giulio Regeni e per la Procura di Roma c’è una nuova speranza di celebrare il processo ai quattro 007 egiziani, accusati di avere torturato e ucciso il ricercatore friulano nel 2016 al Cairo. Ieri il gup della Capitale ha inviato alla Consulta gli atti sull'assenza degli imputati, che da anni blocca il processo. La Corte costituzionale dovrà decidere sull'articolo 420 bis del codice penale, nella parte in cui non consente di procedere in assenza dell'accusato se «la mancata conoscenza del procedimento dipenda dalla mancata assistenza giudiziaria da parte dello Stato dell'accusato stesso». Per Paola e Claudio Regeni, la decisione rappresenta «una speranza, un’occasione per sancire che questo processo si può fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA