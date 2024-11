Regeni, la testimone inchioda gli 007 

Roma. La ragnatela che gli apparati egiziani hanno tessuto intorno a Giulio Regeni già a metà dicembre del 2015, alcune settimane prima del sequestro e del tragico epilogo, aveva mostrato dei segnali. La conferma è arrivata dalla coinquilina del ricercatore italiano al Cairo, sentita in forma protetta per ragioni di sicurezza nel processo a quattro 007: il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamal e Uhsam Helmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif.

Era il 15 dicembre di nove anni fa, quando un presunto appartenente ai Servizi segreti si recò nell'abitazione di Regeni per chiederne la copia del passaporto. A casa c’era un altro coinquilino, l’avvocato egiziano Mohamed El Sayed. La “teste Beta” ha raccontato che il legale gli riferì di quanto avvenuto quel giorno. «El Sayed era scosso, impaurito: era convinto che fossero i servizi a essere entrati in casa, anche se usarono come scusa la schedatura di tutti gli stranieri presenti in città». La testimone insegnava tedesco in una scuola privata del Cairo.

