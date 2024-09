Regate rinviate, si riprende alle 14 

Barcellona. Le regate della Louis Vuitton Cup in programma ieri nelle acque di fronte a Barcellona sono state annullate, come già avvenuto con le ultime due in programma martedì, a causa del maltempo. Le regate dovrebbero riprendere nella giornata di oggi, quando verrà aggiornato un programma che inizialmente prevedeva due giorni di riposo (oggi e domani) nel Round Robin II. Luna Rossa sfiderà i francesi di Orient Express.

Nel corso della regata stravinta da Luna Rossa contro New Zealand (che è uscita dal percorso senza tagliare il traguardo), dopo un “decollo” in cui ha rischiato di scuffiare, l'imbarcazione del Team Prada Pirelli ha evitato un fulmine caduto in mare a pochissima distanza. Per gli italiani una prova maiuscola nella quale Jimmy Spithill ha voluto esaltare la prestazione dei cyclor: «Tutti i meriti vanno ai ragazzi in bici», ha detto il timoniere, spiegando la vittoriosa partenza che «richiedeva tutto l’olio che avevamo e che probabilmente mai useremo. Riuscirci è stato un grande segnale di forza». Adesso vediamo cosa succede nel resto del girone contro i Challengers».

Classifica : Luna Rossa Prada Pirelli 5-1, Emirates New Zealand (fuori competizione) 4-2, Ineos Britannia 4-1, Nyyc American Magic 2-3, Alinghi Red Bull e Orient Express 1-5.

Oggi (Round Robin II dalle 14) : American Magic-Ineos; Luna Rossa-Orient Express, Alinghi- American Magic; Ineos-New Zealand.

