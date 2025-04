Regate in nome dell’inclusione sociale 

Lo sport per integrarsi e superare le differenze. La Polisportiva Mare Quartu ha avviato un progetto, incentrato sull’inclusione sociale attraverso lo sport. Coinvolge giovani di diverse età, includendo studenti delle scuole dell’istituto Porcu-Satta e i volontari dell’Università della Terza età. Un’iniziativa che promuove valori come la cooperazione, il rispetto dell'ambiente e l'educazione attraverso la vela.

Per questo i trofei della regata della Coppa Italia di vela, che si è tenuta nei giorni scorsi, sono stati creati da gruppi di lavoro composti da studenti e giovani in collaborazione con esperti artigiani. I trofei, realizzati con materiali riciclati come legno e metallo, non sono solo premi, ma opere d'arte che raccontano una storia di sostenibilità, inclusione e comunità. Inoltre, il progetto prevede attività formative come workshop sulla posidonia con Econ srl, e lezioni di vela, aperte a tutte le età e finalizzate a trasmettere non solo le competenze nautiche, ma anche un profondo rispetto per il mare e l'ambiente. La II Tappa di Coppa Italia di Vela, ha portato in città 105 equipaggi. Un'occasione speciale che sottolinea ancora una volta l'importanza della vela giovanile e l’impegno della Polisportiva Mare Quartu nella crescita dello sport nautico.

RIPRODUZIONE RISERVATA