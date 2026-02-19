VaiOnline
Il programma.
20 febbraio 2026 alle 00:21

Regata preliminare, lo show di 4 giorni delle “F1” del mare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dal 21 al 24 maggio, Cagliari sarà il centro mondiale della nautica con la regata preliminare della 38ª Louis Vuitton America’s Cup, che sarà assegnata a Napoli nel 2027. Quattro giorni in cui le imbarcazioni (AC40 monotipo foiling) faranno tappa nel Golfo degli Angeli, per uno spettacolo che porterà nel capoluogo appassionati provenienti da tutto il mondo.

L’investimento è di 7 milioni di euro, finanziato interamente dall’assessorato al Turismo della Regione Sardegna. Che prevede un ritorno diretto di circa il doppio e una ricaduta economica di 50 milioni.

I cagliaritani e chi verrà nel capoluogo per assistere alle gare potranno farlo con accesso gratuito, oltre che con una varietà di iniziative collaterali in fase di definizione. Giovedì 21 maggio sarà inaugurato il villaggio di gara e si terranno prime prove e conferenza, da venerdì 22 a domenica 24 le regate.

Sono 5 i team previsti: il detentore del titolo New Zealand, Luna Rossa per l’Italia (che da 12 anni ha la propria base al Molo Ichnusa e quindi giocherà in casa), gli svizzeri di Alinghi, i britannici di Athena e i francesi di K-Challenge. Per loro, Cagliari sarà il punto di partenza per assicurarsi la più antica competizione sportiva in corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras