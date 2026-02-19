Regata preliminare, lo show di 4 giorni delle “F1” del mare 

Dal 21 al 24 maggio, Cagliari sarà il centro mondiale della nautica con la regata preliminare della 38ª Louis Vuitton America’s Cup, che sarà assegnata a Napoli nel 2027. Quattro giorni in cui le imbarcazioni (AC40 monotipo foiling) faranno tappa nel Golfo degli Angeli, per uno spettacolo che porterà nel capoluogo appassionati provenienti da tutto il mondo.

L’investimento è di 7 milioni di euro, finanziato interamente dall’assessorato al Turismo della Regione Sardegna. Che prevede un ritorno diretto di circa il doppio e una ricaduta economica di 50 milioni.

I cagliaritani e chi verrà nel capoluogo per assistere alle gare potranno farlo con accesso gratuito, oltre che con una varietà di iniziative collaterali in fase di definizione. Giovedì 21 maggio sarà inaugurato il villaggio di gara e si terranno prime prove e conferenza, da venerdì 22 a domenica 24 le regate.

Sono 5 i team previsti: il detentore del titolo New Zealand, Luna Rossa per l’Italia (che da 12 anni ha la propria base al Molo Ichnusa e quindi giocherà in casa), gli svizzeri di Alinghi, i britannici di Athena e i francesi di K-Challenge. Per loro, Cagliari sarà il punto di partenza per assicurarsi la più antica competizione sportiva in corso.

